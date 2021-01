null

Dopo lo slittamento del film negli Usa, anche Warner Italia ha deciso di spostare a fine agosto il debutto in sala del nuovo film di Christopher Nolan. Ecco la nuova Tenet data di uscita.

Tenet data di uscita

In Italia sarebbe dovuto uscire il 3 agosto ma, dopo lo slittamento negli Usa al 12 agosto, anche l’Italia si è dovuta adeguare, fissando la nuova data di uscita al 26 agosto, come è stato annunciato sulla pagina facebook ufficiale di Warner.

Nolan vuole assolutamente che il suo nuovo thriller rompicapo sia da incentivo per il ritorno degli spettatori al cinema, ma purtroppo a causa della pandemia da Coronavirus che in America non da tregua, ha dovuto rimandare di due settimane l’uscita negli Usa e di conseguenza anche negli altri paesi, Italia compresa.

Tenet Trama

Questa la sinossi del film di Nolan:

“John David Washington è il nuovo Protagonista nell’originale blockbuster action sci-fi di Christopher Nolan, Tenet: armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare di spionaggio internazionale in una missione che si svolgerà al di là del tempo reale. Non viaggio nel tempo, ma Inversione.”

Oltre al protagonista John David Washington (figlio di Denzel), il film vede nel cast il futuro Batman Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.