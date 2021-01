Probabilmente i Marvel Studios non si metteranno al lavoro sul nuovo Fantastici 4 prima di qualche anno, ma a non mancare, ovviamente, sono i rumor. Gli ultimi report dall’estero sostengono che i piani alti della major avrebbero già trovato il loro cast ideale per la squadra, e trattasi di nomi davvero molto interessanti.

In primis, Kevin Feige e soci vorrebbero John Krasinski ed Emily Blunt rispettivamente nei ruoli di Mr. Fantastic e Donna Invisibile: la scelta è azzeccata, in quanto loro sono attualmente una delle coppie d’oro di Hollywood, e nostri sono molto amati sia dal pubblico che dalla critica. L’ultima volta in cui li abbiamo visti insieme sul grande schermo è stata in A Quiet Place, tra i film più acclamati del 2018.

Per quanto riguarda invece la Torcia Umana, la prima scelta della major sarebbe Liam Hemsworth, fratello di Chris già apparso in altri noti film come la saga di Hunger Games, The Dressmaker e Independence Day – Rigenerazione. Che il buon Chris abbia messo una buona parola per un eventuale ingaggio di suo fratello?

Infine, per il ruolo di La Cosa, in pole position ci sarebbe niente di meno che Dwayne “The Rock” Johnson. Lui è una delle star più famose del mondo, e per quanto interpreti già Black Adam nell’Universo DC, un suo eventuale ingresso nell’UCM nei panni di Cosa non è da escludere: si tratta, infatti, di un ruolo che lo impegnerebbe principalmente come doppiatore, dato che il personaggio sarà quasi sicuramente realizzato in CGI.

Insomma, sarebbe un team affatto male, non pensate anche voi? Non essendoci conferme ufficiali, è comunque bene prendere il tutto con le dovute pinze, e anche se questi rumor si rivelassero veritieri, va detto che non sempre i favoriti ottengono poi il ruolo, e chissà quante altre cose potrebbero cambiare nel corso dei prossimi anni. Per adesso non ci rimane che attendere i prossimi aggiornamenti!

Fonte: GWW; WGTC