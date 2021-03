L’Arrowverse è l’universo narrativo creato da Greg Berlanti per la CW, un mondo che unisce tante serie e decine di supereroi e che spesso si è concentrato in una serie di eventi in cui gli show si fondevano l’uno nell’altro.

Le serie titolari dell’universo fino a questo momento sono state Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl, ma dal prossimo autunno si inserirà anche Batwoman, il cui personaggio è stato presentato nell’ultimo crossover event Elseworlds.

Al termine del crossover, tra l’altro, è stato annunciato anche il titolo del mega evento che coinvolgerà prossimamente l’Arrowverse, ovvero Crisi sulle terre infinite, che come ricorda il nome prende spunto da una delle più amate fasi dell’universo fumettistico della DC.

La prima grande novità è che Crisi sulle terre infinite conterrà al proprio interno anche i personaggi di Legends of Tomorrow, che nello scorso crossover non erano presenti, anche perché impegnati in un originale e brillante ciclo all’interno della loro serie.

Inoltre si tratterà del più grande crossover mai realizzato nell’Arrowverse perché sarà suddiviso in ben cinque parti, comincerà nel mese di dicembre e si concluderà all’inizio del 2020.

L’altra grande novità è che una delle cinque parti del crossover di Crisi sulle terre infinite sarà a carico di Batwoman, ufficializzando non solo che il personaggio farà parte del crossover, ma anche che la serie stessa ne sarà parte integrante.

Fonte: TV Line