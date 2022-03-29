Bang Bang Baby: il nuovo trailer della serie italiana in arrivo su Prime Video

Nuove immagini dall’attesa serie originale italiana Bang Bang Baby: uscirà su Amazon Prime Video in 240 Paesi a partire dal dal 28 aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 episodi il 19 maggio.

La serie è un crime drama con forti tinte di humor nero ambientata nel 1986: racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…

Creata da Andrea Di Stefano e diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri e Giuseppe Bonito, vanta nel cast la giovanissima Arianna Becheroni e gli interpreti Adriano Giannini, Dora Romano e Lucia Mascino. Tutti loro, inoltre, saranno ospiti della sezione Cinema & TV al prossimo COMICON 2022, dove presenteranno Bang Bang Baby con una proiezione in anteprima.

IL TRAILER

Foto: Amazon Prime Video