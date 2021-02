Ormai non manca molto, Catch-22 sta per arrivare e con le una parata di star pronte a far appassionare il pubblico internazionale.

Il progetto è prodotto e diretto proprio dal regista di Good Night and Good Luck, il quale avrebbe dovuto ricoprire anche il ruolo di attore protagonista, ma in un secondo momento ha scelto di interpretare una parte secondaria lasciando quella principale a Hugh Laurie.

Catch-22 è l’adattamento dell’omonimo romanzo di Joseph Heller del 1961 ed è prodotta da Sky in collaborazione con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures. Si tratterà di una miniserie evento in sei episodi che arriverà nella primavera del 2019 e sarà trasmessa in Italia su Sky Atlantic e negli Stati Uniti verrà distribuita da Hulu.

La serie è ambientata durante la Seconda Guerra mondiale e racconta la storia dell’aviatore John Yossarian e del rapporto con i suoi due principali superiori, il Maggiore de Coverley e il Colonnello Cathcart. Catch-22 è girata in Italia e le riprese si sono svolte tra Lazio e Sardegna, vedendo la partecipazione nel cast anche di Giancarlo Giannini.

Qui in basso è possibile vedere il nuovo trailer di Catch-22 che arriverà il 21 maggio in esclusiva su Sky Atlantic.