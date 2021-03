Caterina la Grande è una serie co-prodotta da HBO e Sky (esattamente come The Young Pope) in arrivo in autunno e attesissima da tutti gli amanti dei racconti in costume.

A interpretare la protagonista c’è Helen Mirren, eccezionale attrice britannica che ha già vestito magnificamente i panni di un’altra celebre regnante quando ha recitato nel ruolo della Regina Elisabetta II in The Queen di Stephen Frears.

La serie promette emozioni sotto ogni punto di vista, mostrando gli amori e le travagliate avventure della monarca più spietata della storia, sopravvissuta per oltre cinquant’anni a un mondo che voleva far a meno di lei.

Una straordinaria Helen Mirren può iniziare a essere apprezzata nel trailer che trovate qui in basso, in cui afferma “Al mondo ci sono persone senza scrupoli, per fortuna io sono una di queste”.