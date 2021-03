Catch-22 è una serie creata, prodotta, diretta e interpretata da George Clooney a partire da un caposaldo della storia della letteratura, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e ricca di star di primo piano.

La serie è la trasposizione televisiva del romanzo del 1961 scritto da Joseph Heller, uscito in Italia con il titolo Comma 22. A partire da uno dei principali romanzi del Novecento americano Clooney racconta una storia sull’antimilitarismo fatta di uomini valorosi che non ci stanno a piegarsi alle brutali leggi della guerra.

Quella di Catch-22 è una storia che riesce a essere attualissima anche oggi, che prendendo le mosse dal romanzo del 1961 rappresenta il tentativo di trovare una traccia di umanità all’interno di un mondo in frantumi, in preda alla violenza e al cinismo.

La serie è ambientata in gran parte in Italia, soprattutto in Sardegna e nel Lazio e presenta nel cast anche un eccellente attore italiano come Giancarlo Giannini.

Gli altri interpreti sono Christopher Abbott (The Sinner), Kyle Chandler (Bloodline), Hugh Laurie (Dr. House) e lo stesso George Clooney, il quale inizialmente avrebbe dovuto interpretare la parte del protagonista ma in un secondo momento ha scelto un ruolo secondario in modo da concentrarsi meglio nelle operazioni di produzione e regia.

La serie comincerà su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno il 21 maggio e qui in basso potete vedere alcune immagini in anteprima della conferenza stampa e della serie.