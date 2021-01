Buone nuove per i fan de Il Trono di Spade. HBO, infatti, ha annunciato l’imminente messa in onda di un documentario incentrato sull’ottava e conclusiva stagione dell’amata serie fantasy. Intitolato Game of Thrones: The Last Watch e diretto da Jeanie Finlay, il lungometraggio sarà trasmesso il 26 maggio, dando occasione agli spettatori di salutare per l’ultima volta i tanti personaggi che hanno amato (e odiato) nel corso di tutti questi anni.

Definito un “bonus” per i fan, HBO anticipa che The Last Watch non sarà tanto un Making Of, quanto una “storia divertente e commovente raccontata con intelligenza e intimità” che esplorerà “l’amaro piacere di che cosa significhi creare un mondo e poi dovergli dire addio”. Per l’occasione, alla Finlay è stato dato un accesso totale al dietro le quinte, e la vedremo quindi tra le varie fasi di lavorazione mentre segue il cast e la crew tra stressanti deadline, problemi meteorologici e fan assetati di spoiler.

Insomma, avete segnato la data sul calendario? Per i meno informati, ricordiamo che la Finlay è una cineasta britannica che ha trovato il successo proprio nel campo dei documentari. Tra i suoi precedenti lavori, possiamo ad esempio contare The Great Hip Hop Hoax, presentato al SXSW Festival 2013. Con Orion: The Man Who Would Be King, la nostra aveva invece vinto il Premio della Giuria al Festival In-Edit nel 2015.

