«You know nothing, Jon Snow». È una delle frasi più famose de Il Trono di Spade, e a pronunciarla è Ygritte, che ha sempre considerato il personaggio di Kit Harington come una sorta di stupidello, nonostante sia poi finita per innamorarsi di lui. Ebbene, a quanto pare anche gli sceneggiatori della rinomata serie la pensano allo stesso modo, almeno secondo quanto trapela dalla sceneggiatura dell’episodio finale.

Siamo nel momento in cui Jon Snow ha appena ucciso Daenerys, e ad avvicinarsi è Drogon, pronto a sputare fuoco. Sembra che inizialmente voglia uccidere Snow, ma non è affatto così. Leggiamo infatti nello script: «Drogon vuole bruciare il mondo ma non vuole uccidere Jon. Lui sputa fuoco sul muro, facendo collassare ciò che rimane dei grandi blocchi rossi di pietra. Guardiamo attraverso la spalla di Jon mentre il fuoco colpisce il trono: lui non è l’obiettivo della rabbia di Drogon, in quanto è solo uno stupido spettatore finito nella conflagrazione».

Insomma, avete capito bene: Drogon non ha ucciso Snow perché in sostanza, per lui vale meno di zero. È, appunto, solo «uno stupido spettatore», uno per cui non vale la pena sprecare fiato, figuriamoci fuoco. Una cosa, questa, che Ygritte ha sempre saputo: «You know nothing, Jon Snow».

Il Trono di Spade, ricordiamo, si è concluso con delle grandi polemiche ma anche dei numeri da record per HBO. In aggiunta, lo show ha poi conquistato 32 nomination agli Emmy Awards, un primato assoluto per una singola stagione di serie. Comprensibile, allora, che l’emittente sia già attualmente al lavoro sul suo prequel, per quanto non sia ancora stata annunciata alcuna data di release.

Fonte: UPROXX