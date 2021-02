Vi ricordate tutto quello che è successo nella seconda stagione della celebre serie tv adattamento del ciclo di romanzi di R.R. Martin Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire)? Per aiutarvi a tirare le fila di questa intricatissima trama, vi aiutiamo con Il trono di spade riassunto stagione 2, in cui vi riassumiamo in poche righe tutto quello che è successo nella seconda stagione della serie tv.

Il trono di spade riassunto stagione 2

Incontriamo per la prima volta re Stannis, uno dei tanti che lottano per il trono (e quello che più di tutti ha ragione di pretenderlo, in quanto fratello maggiore del defunto re Robert) e la sua Dama Rossa, sacerdotessa del Signore della Luce R’hllor, per convertirsi al quale Stannis e il suo popolo hanno abbandonato la fede nei “vecchi” Sette.

Armato della sua fede e di un esercito imponente, Stannis si mette in marcia verso Approdo del Re, non prima di aver eliminato almeno uno dei suoi rivali, il fratello Renly, assassinato a colpi di magia nera. A nulla servono le preghiere di Catelyn Stark, vedova di Ned, che spera nella pace per poter riabbracciare le sue figlie, una ostaggio dei Lannister e l’altra data per dispersa.

Ad Approdo del Re, Tyrion Lannister, il rampollo nano e deforme della famiglia più potente del regno, fratello della regina e del capo della Guardia Reale, diventa Primo Cavaliere, e si ritrova a dover preparare la città a resistere all’assedio di Stannis.

L’aiuto decisivo gli arriva dagli alchimisti reali, che fabbricano immense quantità di Altofuoco, che brucia anche in acqua ed è impossibile da estinguere. L’assedio viene infine rotto dall’arrivo delle truppe di Tywin, patriarca dei Lannister e nuovo Primo Cavaliere. Intanto, i piani nuziali per Re Joffrey cambiano: la sua nuova promessa è Margaery Tyrell, erede di una delle casate più ricche di Westeros.

Mentre Robb, Re del Nord, continua la sua campagna militare, a casa sua le cose non vanno come dovrebbero: Theon Greyjoy, cresciuto a Grande Inverno sotto la protezione di Ned Stark ed erede delle Isole di Ferro, torna a casa armato fino ai denti e conquista la fortezza, nella speranza di ottenere di nuovo l’amore del padre, che l’ha messo da parte in favore della sorella. Uccide anche i due figli di Ned rimasti nel loro castello, Bran e Rickon – o forse no, visto che i due riescono a scappare e si mettono in viaggio verso la Barriera, in cerca di rifugio e di un misterioso “corvo con tre occhi” che visita spesso Bran nei suoi sogni. In più, sua madre Catelyn libera dalla prigionia Jaime Lannister, facendogli giurare sul suo onore che una volta tornato a casa (scortato da Brienne di Tarth, ex Guardia del Re di Renly) rimanderà al Nord la povera Sansa.

A Nord, Jon Snow si mette in viaggio oltre la Barriera insieme ai suoi fratelli, in cerca del suo disperso zio Benjen Stark, Primo Ranger dei Guardiani. Non lo trova, in compenso incontra l’armata dei morti e viene costretto a fingersi un alleato dei Selvaggi, che stanno marciando in forze sulla Barriera; nel corso del viaggio, per non farsi mancare nulla, si innamora di una di loro, Ygritte.

Dall’altra parte del mondo, Daenerys scopre la sua vera vocazione: conquistare antiche città, ammazzare tutti gli schiavisti che ci abitano, liberare gli schiavi e gonfiare così a dismisura il suo esercito.

