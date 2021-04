Amazon Prime Video ha pubblicato il nuovo trailer della seconda stagione di Jack Ryan, l’acclamata serie televisiva basata sul celebre analista della CIA creato dalla penna di Tom Clancy.

Il filmato, oltre a tantissime sequenze inedite che preannunciano una stagione a dir poco esplosiva (anzi, nucleare), svela anche la data di uscita ufficiale del nuovo arco narrativo, che arriverà sul servizio di streaming on demand dal prossimo 1 novembre.

Co-prodotta da Amazon Studios, Paramount Television e Skydance Television, Jack Ryan 2 vedrà il ritorno di John Krasinski nei panni dell’eroe titolare, che sarà affiancato da Wendell Pierce (The Wire), Noomi Rapace (Prometheus) e Michael Kelly (Mike November). La storia sarà ambientata in Venezuela, dove la scoperta di un complotto governativo porterà i protagonisti in giro per il mondo fra Stati Uniti, Russia e Regno Unito.

Foto: Amazon