Lily Allen svela perché ha rifiutato Game of Thrones: «Una scena incestuosa con mio fratello»

Considerata fin dal suo debutto come una delle serie televisive più influenti e iconiche del suo tempo, Game of Thrones è tornata nuovamente sulla cresta dell’onda.

Il recente esordio di House of the Dragon, primo spin-off ufficiale dello show ha riportato l’attenzione sul mondo tratto dalle opere di George R.R. Martin a più di tre anni di distanza dalla conclusione della serie madre, la cui popolarità non sembra mostrare segni di cedimento.

Ancora oggi infatti continuano ad emergere interessanti retroscena raccontati dai membri del cast e dagli artisti che sono stati vicini ad ottenere una parte. Tra questi vi è la nota cantautrice Lily Allen, la quale ha rivelato di aver rifiutato un ruolo nella serie per evitare una situazione decisamente imbarazzante.

Alla cantante britannica è stato infatti offerto il ruolo di Yara, sorella di Theon Greyjoy. Come sappiamo, nella serie il primo incontro tra i due personaggi prende una piega incestuosa dal momento che l’inconsapevole Theon mentre vanno a cavallo fa delle chiare avances a colei che è in realtà sua sorella.

La cosa non avrebbe creato alcun problema a Lily Allen, se non fosse che il personaggio di Theon Greyjoy è stato interpretato nientemeno che da suo fratello minore Alfie Allen. La cantautrice ha raccontato nel corso di un intervento su Reddit di aver declinato prontamente l’offerta del ruolo subito dopo aver appreso di questa dinamica:

«Mi hanno chiesto se sarei stata interessata a recitare nella parte della sorella di Theon. Ma mi sentivo a disagio perché avrei dovuto andare a cavallo e nel mentre lui avrebbe dovuto toccarmi. Una volta che mi hanno spiegato cosa avrebbe comportato, ho detto ‘no grazie’. Sarei stata aperta al fare un cameo musicale come fatto da Sigur Ros, però».

Il ruolo di Yara, assegnato in un secondo momento a Gemma Whelan, è stato ampliato rispetto ai piani iniziali donando al personaggio un arco narrativo piuttosto pieno. Lily inoltre non era l’unico membro della famiglia Allen che è quasi finito a far compagnia ad Alfie in Game of Thrones. Il padre Keith Allen è infatti andato molto vicino ad ottenere il ruolo di Balon Greyjoy, padre dei personaggi di Theon e Yara.

Foto: MovieStillsDB

Fonte: LadBible