Ms. Marvel, Iman Vellani è la nuova eroina Marvel: «È una grande fan degli eroi dell’MCU»

C’è una nuova supereroina in città: dopo aver lanciato Shang-Chi, gli Eterni e Moon Knight, il nuovo corso presenta ora la prima eroina musulmana del Marvel Cinematic Universe. Ms. Marvel, interpretata da Iman Vellani, è una giovane ragazza di origini pakistane ossessionata dagli Avengers, assurti a nuove icone e modelli per i più giovani.

Il mondo Marvel inizia quindi a riflettere su se stesso, una lettura meta-cinematografica che ben si presta per una serie teen che dà spazio ad una comunità, quella musulmana, forte nei numeri ma spesso non molto rappresentata dalla cinematografia occidentale. Almeno fino ad ora: «I fumetti sono andati molto bene – ha detto in conferenza la creatrice del personaggio nella versione del 2013, Sana Amanat – Ho adorato il fatto che persona dal diverso background e che non avevano mai letto i fumetti, si sono presentate in fumetteria per la prima volta grazie a ciò che questa storia significa». Naturale quindi suscitare l’interesse del pleni-potenziario Kevin Feige: «La Marvel è un vero privilegio, perché non si limita a reinterpretare i personaggi esistenti, ma ogni circa dieci anni ne crea uno nuovo che conquista l’immaginazione del pubblico».

A dare il volto a questo nuovo immaginario è Iman Vellani, attrice che ha ottenuto la parte in pieno stile “sud-asiatico”: «Mia zia mia ha girato via Whatsapp l’annuncio dei casting. È successo tutto nella maniera più ‘marrone’ possibile […] Ho mandato il provino e due giorni dopo mi hanno contattato. Mi hanno chiesto: ‘Hai un avvocato? Vogliamo portarti a Los Angeles’. Io ho pensato che avevo un test di matematica, ma ok!». Il sogno è diventato realtà proprio l’ultimo giorno di scuola nell’anno del diploma.

Iman Vellani è diventata così la prima supereroina musulmana di origini pakistane dell’MCU, ma secondo Mohan Kapur (che interpreta il padre Yusuf in Ms. Marvel) «La serie non grida da un tetto ‘guardatemi!’. Parliamo di rappresentazione. È una bellissima storia di una comunità etnicamente diversa e culturalmente ricca. E per me, che vengo da quelle parti, è una opportunità fantastica, perché possiamo dire che è l’universo Marvel che racconta una storia sul nostro ambiente. E lo fa in maniera meravigliosa e subliminale, traslata sulle scene». Per Mohan e il resto del cast, la bellezza della serie sta proprio nelle piccole cose: «Una piccola scena come quella nella moschea, dove lasci le tue scarpe e poi non le ritrovi più. Queste sono cose reali. L’ingresso in moschea, i festival, le cerimonie nuziali […] Questi siamo noi».

A dirigere Ms. Marvel sono Adil El Arbi e Bilall Fallah, già registi di Bad Boys for Life e del prossimo Batgirl. Rispetto al solito, è un prodotto molto meno violento – «È per bambini e famiglie» – ma è comunque un’altra tacca sulla cintura: «Scherzavamo dicendo che se avessimo mai fatto uno show Marvel sarebbe stato su un personaggio musulmano. Non sapevamo che esistesse già». Tutta la serie è caratterizzata da una regia e un montaggio particolarmente freschi e che sfruttano spesso l’animazione: «Volevamo trovare un modo per traslare la sua immaginazione e il suo mondo in maniera cool. Così abbiamo pensato di inserire l’animazione come aspetto».

Una confezione adatta al suo contenuto, quindi, ovvero la giovane ragazza che entra in possesso di un monile che le conferisce enormi poteri (graficamente simili, per intenderci, a quelli di Green Lantern nell’universo DC). A rendere speciale Kamala Khan, per Iman Vellani, è anche altro: «Ms. Marvel ha sempre capito la fan culture a livello cellulare e questo eleva lo storytelling in maniera unica. È una 16enne con poteri, ok, lo abbiamo già visto prima. Ma è anche una fan degli altri eroi del canone MCU […] Il modo in cui reagisce quando ottiene i poteri è lo stesso con cui reagiremmo noi». In più «cultura e religione non sono mai stati la cosa principale della sua personalità, è una parte della sua vita […] Non volevamo fare una serie su una musulmana pakistana, riguarda l’amore per gli Avengers, la scrittura di fanfiction. Abbiamo bilanciato tutto molto bene, penso».

Ms. Marvel è in streaming su Disney+ a partire dall’8 giugno 2022. Rivedremo poi il personaggio in The Marvels, sequel del film con protagonista Brie Larson.

Foto: MovieStills