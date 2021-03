Prima di True Detective Nic Pizzolatto era un autore quasi sconosciuto, un docente di letteratura e romanziere americano che all’improvviso diventa uno degli sceneggiatori più venerati al mondo.

Ormai cinque anni fa su HBO debutta la prima stagione di True Detective e gli spettatori sono in visibilio, sia per le straordinarie interpretazioni di Matthew McConaughey e Woody Harrelson, sia per un racconto misterioso e al contempo accattivante che cattura anche i favori anche della critica.

Le due stagioni successive hanno esiti contrastanti, con la seconda prevalentemente stroncata da pubblico e critica e una terza, palesemente ispirata alla prima, che ha avuto consensi migliori pur non riuscendo a raggiungere i livelli della prima annata.

Per quanto riguarda il futuro di True Detective Nic Pizzolatto ha detto più volte di avere un’idea molto forte, una cosa che non si è mai vista in televisione. Il boss di HBO Casey Bloys ha affermato di essere in attesa di uno script di Pizzolatto per valutare se proseguire o meno con una quarta stagione.

Recentemente però l’autore di True Detective ha detto di aver cambiato idea, che la quarta stagione della serie sarà basata su una nuova storia e che l’idea che aveva inizialmente proverà a svilupparla in un’altra serie o in un film.

Inoltre ha aggiunto che nel futuro si vede nelle vesti di produttore, in modo da poter supervisionare gli script degli altri, formare giovani sceneggiatori e gestire una writers’ room collettiva.

Fonte: Indiewire