Parasite di Bong Joon-ho, il film sudcoreano che dopo aver vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes 2019 ha fatto la parte del leone agli Oscar 2020 facendo la storia degli Academy Awards, avrà com’è noto un adattamento seriale targato HBO.

Ha avuto modo di parlarne, nelle ultime ore, lo sceneggiatore e mentre dell’operazione Adam McKay, attualmente impegnato nella realizzazione del film Netflix Don’t Look Up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, ai microfoni del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, confermando che la serie sta «andando avanti a tutta velocità» e precisando il rapporto che intratterrà col film originale.

McKay ha chiarito, nella fattispecie, che la serie non sarà un adattamento o un remake. «È una storia originale che vive nello stesso mondo e nello stesso universo del film – ha confermato il cineasta – Avevo accumulato queste idee fondamentali dal momento in cui iniziai a scrivere la sceneggiatura. Semplicemente non potevo includerle tutte in due ore di film, quindi sono ora custodite nel mio iPad. L’obiettivo per la miniserie sarebbe creare un film di sei ore».

Non si conoscono ulteriori formazioni e HBO aveva provveduto a smentire le indiscrezioni sul cast circolate lo scorso anno (a quel tempo non c’era neanche una sceneggiatura effettivamente completata).

«Ci stiamo solo divertendo – dice ancora McKay – Abbiamo messo insieme un’incredibile writing room. Ho buttato giù la serie con il regista durante la quarantena, con lui impegnato a supervisionare il progetto. Di tanto in tanto nella vita sei molto fortunato e io lo sono nel poter lavorare ovunque nell’orbita di Bong Joon-ho. Di solito quando sento alle persone dire: “Sono onorato” mi sembra una str***ata, ma stavolta sono io a essere legittimamente onorato».

Sia Bong Joon-ho che Adam McKay hanno ricevuto degli Academy Awards per la scrittura per il cinema: Bong ha vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale per Parasite, McKay quello alla migliore sceneggiatura adattata per La grande scommessa del 2016. Entrambi sono stati anche nominati nella categoria miglior regista: Bong ha vinto per Parasite, McKay è stato nominato sia per La grande scommessa che per Vice.

Foto: MovieStillsDB

Fonte: Collider