Dopo il breve teaser diffuso a febbraio dalla BBC, ecco approdare online anche il primo trailer ufficiale di Queste oscure materie, la serie TV tratta dall’omonima trilogia fantasy di Philip Pullman, di cui fanno parte La bussola d’oro (già portato al cinema nel 2007), La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra.

Qui la sinossi ufficiale:

Seguiamo Lyra Belacqua, una giovane donna apparentemente ordinaria ma coraggiosa, di un altro mondo. Nella sua ricerca di un amico sparito scopre una trama sinistra che coinvolge bambini rapiti e diventa presto una ricerca per comprendere un fenomeno misterioso chiamato Polvere. Mentre attraversa i mondi, incluso il nostro, Lyra incontra Will, un ragazzo determinato e coraggioso. Insieme incontrano esseri straordinari e si imbattono in pericolosi segreti, con il destino dei vivi – e dei morti – nelle loro mani.

Già rinnovato per una seconda stagione, lo show è composto da 8 episodi sceneggiati dal britannico Jack Thorne, mentre alla regia troviamo il premio Oscar Tom Hooper, autore di film come Il discorso del re, Les Misérables e The Danish Girl.

Fanno parte del cast nomi come Dafne Keen nei panni della protagonista Lyra, James McAvoy nel ruolo del misterioso zio Asriel, Lin-Manuel Miranda come Lee Scorseby – aeronauta in cerca di nuove avventure – e Ruth Wilson nella parte della terrificante Mrs. Coulter. A questi si aggiungono Clarke Peters, Anne-Marie Duff, Ariyon Bakare, Ian Gelder, Georgina Campbell e Will Keen.

Queste oscure materie debutterà nel corso del 2019, nell’attesa, godetevi il trailer: