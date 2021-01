L’improvviso decesso di Luke Perry è stato un trauma per tutti, non solo per i milioni di fan in tutto il mondo, ma anche per gli addetti ai lavori, coloro che con Perry hanno lavorato quotidianamente, primi tra tutti i membri della produzione di Riverdale.

La serie prodotta da Greg Berlanti e sviluppata da Roberto Aguirre Sacasa per la CW è una delle punte di diamante della rinascita del teen drama, specie dopo essere diventata rapidamente un fenomeno popolare di grandi proporzioni.

Tra i personaggi fissi dello show, seppur leggermente laterale rispetto ai quattro caratteri principali, c’è quello interpretato da Luke Perry, padre del protagonista Archie Andrews. Oltre a rappresentare una figura paterna estremamente interessante, Fred Andrews è anche un personaggio centrale nell’evoluzione del plot dello show in tutte e tre le stagioni.

Anche per questo, oltre che ovviamente per la tragica vicenda umana, la morte di Luke Perry rappresenta un duro colpo alla produzione di Riverdale, perché viene a mancare un elemento che negli hanno ha avuto spesso un ruolo essenziale.

In queste ore, come comunicato da Variety, la CW ha annunciato l’interruzione della produzione di Riverdale a causa della morte di Perry.

Di seguito il comunicato firmato dai produttori esecutivi della serie:

“Siamo profondamente scossi dalla morte di Luke Perry. Luke era un membro della famiglia di Riverdale, della Warner e della CW, e su di lui si potevano spendere solo ottime parole. Era incredibilmente premuroso, un professionista incredibile, un uomo dal cuore gigante e un amico sincero. Un figura patera e un mentore per i giovani attori della serie, Luke era incredibilmente generoso e contagiava tutti con la sua gentilezza. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia in questo terribile momento.”