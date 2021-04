Romulus è una delle serie più attese di casa Sky, soprattutto perché caratterizzata da un’ambizione e un investimento economico decisamente inedito per le abitudini italiane.

Lo show sarà la prima esperienza televisiva per Matteo Rovere, regista di Veloce come il vento e di Il primo re. A proposito di quest’ultimo, Romulus sembra poter essere una serie decisamente legata al film con Alessandro Borghi, sia dal punto di vista tematico che stilistico.

Di seguito la sinossi ufficiale della serie TV: “Due intere città meticolosamente ricostruite sulla base di ricerche storiche documentate, migliaia di figurazioni, più di 700 presenze stunt e centinaia di armi riprodotte per una serie, Romulus, ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. Girato in protolatino, Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia. Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Una rivoluzione guidata anche da una figura femminile feroce e protettiva, spietata e materna. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata.”

La serie sarà interamente recitata in protolatino e arriverà al pubblico con i sottotitoli in italiano. Il cast sarà composto da Andrea Arcangeli (The Startup, Trust – Il rapimento Getty), Marianna Fontana (Indivisibili, Capri-Revolution) e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini). Tra i registi oltre a Matteo Rovere ci saranno anche Michele Alhaique (Non uccidere; Senza nessuna pietà) e Enrico Maria Artale (Il terzo tempo).

Qui in basso potete vedere il making of della serie.