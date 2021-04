Svelato online il primo teaser trailer di Star Trek: Picard, che vede il ritorno del grande Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard, personaggio che ha interpretato in 7 stagioni di Star Trek: The Next Generation, oltre che nei film Star Trek: Generations, Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurrection e Star Trek: Nemesis.

Il footage, chiaramente, non ci svela molto sulla storia, ma capiamo che il nostro protagonista non ha abbandonato lo Starfleet solo per tornare nel suo vigneto di famiglia, ma anche per delle misteriosi ragioni che di sicuro verranno esplorate nei vari episodi dello show.

Ad affiancare Stewart nel cast, ricordiamo, sono Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones, Santiago Cabrera, Evan Evagora e Michelle Hurd, mentre a supervisionare la serie come produttore esecutivo è Alex Kurtzman, che aveva dichiarato con entusiasmo in un’intervista di qualche settimana fa: «C’è solo una parola che può descrivere Sir Patrick Stewart nel ruolo di Comandante della nave spaziale ed è ‘leggendario’. Siamo felicissimi che torni al comando, per portare i messaggi ottimisti di Star Trek al pubblico in tutto il mondo»

Star Trek: Picard non ha ancora attualmente una data d’uscita ufficiale, ma a distribuirla internazionalmente sarà Amazon Prime Video. Qui il teaser fresco di pubblicazione: