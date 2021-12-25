The Book of Boba Fett, svelato un nuovo personaggio in arrivo nella serie [VIDEO]

Sophie Thatcher (Yellowjackets, Prospect) si è unita ufficialmente al franchise di Star Wars nei panni di un nuovo misterioso personaggio, che abbiamo visto per la prima volta nel nuovo promo della serie Disney+ ormai imminente The Book of Boba Fett, spin-off di The Mandalorian.

Il promo ripropone Boba Fett (Temuera Morrison) come nuovo capo del mondo criminale di Tatooine in assenza sia di Jabba the Hutt che di Bib Fortuna e fornisce anche nuovi dettagli del personaggio della Thatcher, che vediamo in sella a una speeder bike, disegnata come uno scooter in stile retrò.

La presenza dell’attrice nel cast era stata confermata nel novembre 2020 da Deadline, in un ruolo che a quel tempo era ancora avvolto nel mistero, visto che non era chiaro se si sarebbe unita al cast di The Mandalorian o di uno spin-off imminente.

Di seguito il nuovo promo, dal titolo Throne.

I fan di Star Wars si erano chiesti in passato: come ha fatto a sopravvivere Boba Fett? Ne Il ritorno dello Jedi viene colpito da Han Solo e finisce dritto tra le fauci del sarlacc, una delle creature più temute della galassia. Ebbene, il teaser trailer suggeriva che possa essere stato aiutato dai predoni Tusken, i sabbiopodi originari di Tatooine. Li si vedeva all’inizio del filmato e subito dopo – mentre la voce di Temuera Morrison ricorda che Boba era stato dato per morto – si vede il cacciatore di taglie in una vasca di guarigione. Dopotutto, già in The Mandalorian abbiamo scoperto che i Tusken sono una razza molto più complessa di quella vista negli originali film. Possibile quindi che ci siano proprio loro dietro al salvataggio di Boba Fett?

La nuova serie targata LucasFilm esplora ancora di più l’universo di Star Wars seguendo il leggendario cacciatore di taglie e la mercenaria Fennec Shand mentre si fanno strada nel mondo sotterraneo della Galassia e rivendicano il sindacato del crimine che fu di Jabba the Hutt.

Il protagonista sarà ancora una volta Temuera Morrison, l’attore che ha interpretato Jango Fett nella trilogia prequel, compreso quel Star Wars: L’attacco dei cloni che racconta le origini del personaggio del figlio Boba. Assieme a Morrison, tornerà anche Ming-Na Wen nei panni di Fennec Shand.

Per la gioia dei fan che hanno apprezzato The Mandalorian, inoltre, Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono ancora gli executive producers della serie.

The Book of Boba Fett, lo ricordiamo, uscirà su Disney+ il prossimo 29 dicembre.

