Arriverà negli Usa sulla piattaforma streaming CBS All Access L’ombra dello scorpione (The Stand), la serie tv tratta dal celebre romanzo scritto nel 1978 da Stephen King composta da nove puntate. La serie, uno dei progetti televisivi più attesi dei prossimi mesi, debutterà ufficialmente il 17 dicembre 2020 così come annunciato dal canale insieme a un banner ufficiale che ne mostra il logo.

Stephen King è stato coinvolto personalmente nel progetto ideando nuovo materiale per lo show diretto da Josh Boone, anche sceneggiatore della serie insieme a Ben Cavell.

Nel cast de L’ombra dello scorpione (The Stand) troviamo nomi del calibro di Alexander Skarsgård (Randall Flagg), James Marsden (Stu Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Odessa Young (Frannie Goldsmith), Whoopi Goldberg (Madre Abagail), e Henry Zaga (Nick Andros).

Questa la trama ufficiale del romanzo edito da Bompiani:

L’errore di un computer, l’incoscienza di pochi uomini e si scatena la fine del mondo. Il morbo sfuggito a un segretissimo laboratorio semina morte e terrore. Il novantanove per cento della popolazione della terra non sopravvive all’apocalittica epidemia e per i pochi scampati c’è una guerra ancora tutta da combattere, una lotta eterna e fatale tra chi ha deciso di seguire il Bene e appoggiarsi alle fragili spalle di Mother Abagail, la veggente ultracentenaria, e chi invece ha scelto di calcare le orme di Randall, il Senza Volto, il Male, il Signore delle Tenebre.

Qui il primo trailer della serie