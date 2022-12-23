The Witcher 3: svelata la nuova ambientazione della serie Netflix. E spunta anche un titolo

Il 2023 sarà anche l’anno del debutto della terza stagione di The Witcher e chiaramente, una volta smaltito il dolore dei fan per l’addio di Henry Cavill, bisognerà pensare allo sviluppo portato avanti dai nuovi episodi dello show di Netflix.

Non si conoscono ancora i dettagli, però sappiamo che la serie sarà ispirata a Il Sangue degli Elfi, primo romanzo del ciclo di Andrzej Sapkowsk. Tra le tante novità che è lecito aspettarsi dalla terza stagione ci saranno anche le cosiddette “rovine di Shaerrawed“, come riportato da Entertainment Weekly. E il sito, proprio a partire da quest’elemento, è stato in grado di rivelare anche il titolo del primo episodio: Shaerrawedd.

Lauren Hissrich, showrunner di The Witcher, ha riferito alcuni dettagli sulla lavorazione: «Il set è uno dei più grandi che abbiamo mai costruito. Ogni ripresa presenta al suo interno degli effetti visivi e ovviamente ci sarà un combattimento in corso in un grande spazio aperto, con delle schermate blu ovunque. Siamo al lavoro sugli ultimi ritocchi. Ci è voluto davvero tanto tempo per ottenere l’ambientazione giusta, ma penso che sia veramente importante per la storia».

«Henry ha dato molto allo show e vogliamo onorarlo in maniera appropriata – ha dichiarato al contempo Hissrich, sempre a EW, alludendo al congedo dell’interprete di Geralt di Rivia, che si prepara com’è noto a passare il testimone a Liam Hemsworth – La cosa interessante della terza stagione è che è la cosa più vicina che abbiamo fatto ad un adattamento pagina per pagina dai libri. Ovviamente non potevamo fare ogni pagina, ma Il tempo della guerra ci ha dato tanti grandi eventi, colpi di scena, momenti fondamentali per i personaggi, grandi rivelazioni su un grande male».

La sinossi ufficiale della terza stagione recita:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

