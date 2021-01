null

Henry Cavill ha rivelato il suo look nella seconda stagione di The Witcher: l’attore ha lanciato le primissime immagini della prossima stagione sui suoi canali social. L’uccisore di mostri Geralt di Rivia avrà un’armatura nuova di zecca, molto più aggressiva e anatomica di quella della prima serie. Insieme alle foto dell’armatura, Cavill ha condiviso anche una frase dello scrittore polacco Andrezj Sapkowski, autore dei romanzi originali di Witcher.

«”Potrebbe venir fuori”, disse l’uomo dai capelli bianchi un attimo dopo, “che i loro compagni o amici possano chiedere cosa sia successo a questi uomini malvagi. Dì loro che il lupo li ha morsi. Il lupo bianco. E aggiungi che dovrebbero continuare a guardarsi alle spalle. Un giorno si guarderanno indietro e vedranno il lupo”», è la citazione riportata da Cavill.

La seconda stagione di The Witcher, ispirata ai libri di Sapkowski e all’omonimo videogioco che ne è stato tratto, è prevista in uscita nel 2021 su Netflix con moltissime novità riguardo al cast. Nella serie fantasy action entreranno infatti Kim Bodnia (Killing Eve) nel ruolo di Vesemir, il mentore di Geralt, e Paul Bullion (Peaky Blinders) in quello di Lambert, che è invece uno dei colleghi del witcher. Dopo l’interruzione del set a marzo a causa del Coronavirus, per un conflitto di date con altri lavori Thue Ersted Rasmussen non ha potuto riprendere il personaggio di Eskel: lo sostituisce l’attore svizzero Basil Eidenbenz. Si aggiungono al cast anche Christopher Hivju (Il trono di spade) nel ruolo di Nivellen, Yasen Atour (Young Wallender) in quello di Coen, Agnes Bjorn che sarà la vampira Vereena, Aisha Fabienne Ross nei panni di Lydia e la modella e attrice Mecia Simson in quelli della maga Francesca, descritta nei romanzi come “la donna più bella del mondo”.