Recuperare Il trono di spade in streaming? Non c’è nulla di meglio da fare nel week end che anticipa l’arrivo dell’ultima stagione.

Naturalmente neanche vedendo episodi 24 ore su 24 è ormai più possibile recuperare tutte le stagioni prima dell’inizio dell’ottava, ovvero quella che concluderà definitivamente la serie tratta dai libri di George R.R. Martin.

È però importante avere la possibilità di pescare in qualsiasi momento un episodio tra i tanti, sia perché ce ne sono alcuni davvero belli, sia perché in una serie del genere ci sono numerosi dettagli che possono rimanere sepolti nella memoria ed è bene arrivare preparati a quello che sarà senza ombra di dubbio l’evento televisivo più importante dell’anno nonché uno dei più significativi di sempre.

Per quanto riguarda i migliori episodi, recuperare Il trono di spade in streaming vi permetterà di godere nuovamente di alcune gemme che rimarranno per sempre nella storia della televisione, come ad esempio le incredibili battaglie di Hardhome e di Battle of the Bastards, o rivivere lo choc provato dagli spettatori di tutto il mondo al momento del celeberrimo Red Wedding.

I dettagli però fanno la differenza e ci sarà sicuramente chi recupererà alcuni episodi meno noti del Trono di spade in streaming per mettere insieme alcuni pezzi del puzzle e ricordare meglio i legami tra tutti i personaggi in modo da non perdere neanche un riferimento. Per chi avesse ancora meno tempo consigliamo di leggere i nostri recap della serie.

Il modo più semplice e ufficiale per vedere Il trono di spade in streaming è quello di sottoscrivere un abbonamento a Now Tv, ovvero la piattaforma di streaming di Sky, che in Italia possiede i diritti dei contenuti del Trono di spade e l’esclusiva sulla prima visione degli episodi.

Now Tv dà la possibilità di fare l’abbonamento a quattro pacchetti diversi, ovvero quelli dedicati al cinema, alle serie TV, all’intrattenimento e allo sport. Per vedere Il trono di spade in streaming l’abbonamento da fare è quello serie TV.

Grazie a Now Tv è possibile usufruire di un periodo gratuito di 14 giorni in modo da recuperare il più possibile di ciò che si è perso e naturalmente vedere gli episodi del Trono di spade in streaming in totale libertà. Durante il periodo di prova saranno gratuiti anche gli altri pacchetti, escluso quello legato allo sport. Al termine delle due settimana gratuite si potrà decidere se continuare a vedere un solo pacchetto pagando 9,99 euro, prenderne due al prezzo di 14,99 euro oppure tre a soli 19,99 euro.

