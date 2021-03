Warm Bodies, il romance horror del 2013 diretto da Jonathan Levine e tratto dall’omonimo romanzo di Isaac Marion, diventerà una serie tv prodotta da Megamix in collaborazione con Lionsgate.

Il film, ricordiamo, si ambienta di un mondo post-apocalittico pieno di zombi. Tra i non morti, però, facciamo la conoscenza di R, che finisce per innamorarsi della bella Julie, una ragazza umana. Costato soli 35 milioni di dollari, Warm Bodies ne ha incassati oltre 116 milioni in tutto il mondo, rivelandosi un discreto successo. Nel cast originale l’anomala coppia era interpretata da Nicholas Hoult e Teresa Palmer, chissà chi vestirà invece i panni delle loro controparti televisive?

A sviluppare il progetto sarà sempre Levine, ma per il momento, non abbiamo nessuna ipotetica data d’inizio riprese o di messa in onda, motivo per cui probabilmente bisognerà attendere ancora un po’ dato che la serie è ai primissimi stadi di preparazione.

Fonte: THR