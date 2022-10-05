Watson: arriva una nuova serie dal mondo di Sherlock Holmes, ecco tutti i dettagli

CBS ha annunciato lo sviluppo di Watson, nuova serie prodotta da Aaron Kaplan e ispirata al personaggio vicinissimo al celebre detective creato da Sir Arthur Conan Doyle.

Si tratterà di un medical drama con elementi connessi alle storie del detective. In sceneggiatura c’è Craig Sweeney, che ha già lavorato per cinque anni allo scrittura dello show dal taglio procedural Elementary, anch’esso ispirato alle storie di Holmes.

Nella nuova serie, un anno dopo la morte del suo amico e partner Sherlock Holmes per mano di Moriarty, il Dottor John Watson torna a lavorare come medico ed è al vertice di una clinica nella quale si curano delle rare malattie. Il richiamo delle vecchie indagini, tuttavia, tornerà a bussare alla sua porta. I protagonisti delle vicende saranno proprio Moriarty e Watson, con quest’ultimo incaricato di venire a capo di malattie misteriose. Tra i produttori, oltre a Sweeney e Kaplan, anche Brian Morewitz e la dottoressa Sharon Moalem.

Il personaggio letterario di Sherlock Holmes morì durante uno scontro con Moriarty nel racconto datato 1893 The Final Problem. Le accese proteste dei lettori lo indussero poi a resuscitare il personaggio per romanzi e racconti, tra i quali il popolarissimo e amato Il mastino dei Baskerville.

Il dottor John H. Watson è invece un personaggio creato dal famoso scrittore Arthur Conan Doyle come co-protagonista delle avventure del celebre detective Sherlock Holmes. Appare per la prima volta nel romanzo Uno studio in rosso, pubblicato nel 1887 ed è presente in tutti i romanzi e quasi tutti i racconti del ciclo di Sherlock Holmes, svolgendo, salvo rarissime eccezioni, il ruolo di io narrante delle vicende.

