Allison Janney: età, marito e film con l’attrice americana

Allison Janney è un’attrice americana.
Nata a Boston il 19 novembre del 1959, ha 63 anni.
E’ senza ombra di dubbio una delle attrici più famose degli ultimi decenni. La sua carriera nel mondo del cinema è cominciata agli inizi degli anni ’90. Da quel momento in poi, la Janney ha preso parte a tantissimi film, ricevendo riconoscimenti e premi di un certo calibro.
Allison sembra essere molto riservata in merito alla sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che non ha un marito ma in base a quanto riportato da vari gossip, sarebbe impegnata sentimentalmente da oltre 7 anni con un uomo che si chiama Philip.
Allison Janney film
Ecco gran parte dei film con Allison Janney:
- Wolf – La belva è fuori (Wolf), regia di Mike Nichols (1994)
- Miracolo nella 34ª strada (Miracle on 34th Street), regia di Les Mayfield (1994)
- Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare, regia di Donald Petrie (1996)
- Tempesta di ghiaccio (The Ice Storm), regia di Ang Lee (1997)
- L’oggetto del mio desiderio (The Object of My Affection), regia di Nicholas Hytner (1998)
- Sei giorni, sette notti (Six Days Seven Nights), regia di Ivan Reitman (1998)
- 10 cose che odio di te (10 Things I Hate About You), regia di Gil Junger (1999)
- Bella da morire (Drop Dead Gorgeous), regia di Michael Patrick Jann (1999)
- American Beauty, regia di Sam Mendes (1999)
Ma anche:
- Hairspray – Grasso è bello (Hairspray), regia di Adam Shankman (2007)
- Juno, con la regia di Jason Reitman (2007)
- American Life (Away We Go), regia di Sam Mendes (2009)
- Scusa, mi piace tuo padre (The Oranges), regia di Julian Farino (2011)
- Get on Up – La storia di James Brown (Get on Up), regia di Tate Taylor (2014)
- L’A.S.S.O. nella manica (The DUFF), regia di Ari Sandel (2015)
- La ragazza del treno (The Girl on the Train), regia di Tate Taylor (2016)
- Ma, con la regia di Tate Taylor (2019)
- Bad Education, regia di Cory Finley (2019)
- Bombshell – La voce dello scandalo (Bombshell), regia di Jay Roach (2019)
- Breaking News a Yuba County, regia di Tate Taylor (2021)