Allison Janney: età, marito e film con l’attrice americana

Allison Janney è un’attrice americana.

Nata a Boston il 19 novembre del 1959, ha 63 anni.

E’ senza ombra di dubbio una delle attrici più famose degli ultimi decenni. La sua carriera nel mondo del cinema è cominciata agli inizi degli anni ’90. Da quel momento in poi, la Janney ha preso parte a tantissimi film, ricevendo riconoscimenti e premi di un certo calibro.

Allison sembra essere molto riservata in merito alla sua vita privata. Tuttavia, sappiamo che non ha un marito ma in base a quanto riportato da vari gossip, sarebbe impegnata sentimentalmente da oltre 7 anni con un uomo che si chiama Philip.

Allison Janney film

Ecco gran parte dei film con Allison Janney:

Wolf – La belva è fuori (Wolf), regia di Mike Nichols (1994)

Miracolo nella 34ª strada (Miracle on 34th Street), regia di Les Mayfield (1994)

Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare, regia di Donald Petrie (1996)

Tempesta di ghiaccio (The Ice Storm), regia di Ang Lee (1997)

L’oggetto del mio desiderio (The Object of My Affection), regia di Nicholas Hytner (1998)

Sei giorni, sette notti (Six Days Seven Nights), regia di Ivan Reitman (1998)

10 cose che odio di te (10 Things I Hate About You), regia di Gil Junger (1999)

Bella da morire (Drop Dead Gorgeous), regia di Michael Patrick Jann (1999)

American Beauty, regia di Sam Mendes (1999)

Ma anche: