Su Canale 5 sono state trasmesse le prime tre puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, serie Tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir che ha ottenuto da subito uno share altissimo. Alla fine della terza puntata abbiamo lasciato la protagonista, Sanem, in una situazione decisamente imbarazzante. Can, il suo capo, l’ha scoperta in casa sua mentre… stava trafugando documenti importanti per conto del fratello di lui Emre. Cosa succederà adesso? Tutto quello che dovete sapere – ATTENZIONE AGLI SPOILER – di Anticipazioni DayDreamer dal 15 al 17 giugno.

Anticipazioni DayDreamer dal 15 al 17 giugno

Qui sotto i riassunti di altre tre puntate della serie Tv

Anticipazioni DayDreamer puntata 4 (15 giugno 2020)

Sanem, terrorizzata dopo essere stata scoperta da Can, inventa una scusa per la sua presenza in casa dell’uomo e, ricordandosi dell’oggetto nascosto da Emre nella giacca mandata in tintoria dice che le appartiene e che era venuta per riprenderselo. Così a bugia si aggiunge un’altra bugia perché l’oggetto in questione non è altro che l’anello di fidanzamento che Emre vuole regalare a Aylin.

Sanem è così costretta a mentire nuovamente a Can svelandogli di essere fidanzata. Sotto il peso delle bugie la ragazza fugge di casa e, scavalcando il muro si ferisce a un ginocchio. Quel che è peggio è che una volta arrivata a casa svela a Muzzafer e alla madre di non aver nessuna intenzione di sposare il ragazzo, cosa che innesca una lite nel quartiere.

All’arrivo di Emre a casa Can chiede spiegazioni al fratello sulla presenza di Sanem in casa, si scopre così che Can, riconosciuta nella ragazza la donna che ha baciato alla festa, è rimasto indispettito nello scoprire che è fidanzata. Il lavoro però preme. Deve preparare in un giorno una proposta per una campagna pubblicitaria per una compagnia aerea. Con Emre già pronto a passare tutte le informazioni alla sua nuova socia.

Mentre Leyla, lasciata a casa dal lavoro per qualche giorno, si annoia a morte, Sanem continuamente messa sotto pressione da Emre inizia a scoprire che dietro la scorza di Can si cela un uomo molto premuroso e dolce. Senza contare che l’uomo trova la lista dei possibili “albatros” di Sanem, ovvero di tutti gli uomini con la barba presenti alla festa, scoprendo così che la ragazza lo sta cercando.

Nel frattempo i computer in azienda hanno smesso di funzionare proprio nel bel mezzo della realizzazione della campagna per la compagnia aerea. Can li sta facendo controllare per scoprire da dove sono partiti i messaggi per Aylin ed Emre approfitta di questo per accusare il fratello di voler sabotare l’azienda davanti a Sanem

Emre, mentendo, rivela a Sanem le vere intenzioni di Can, ovvero vendere l’azienda e andarsene. Per questo è molto importante che non arrivino più nuovi clienti. La ragazza, ricordandosi una telefonata di Can (che però riguardava il suo lavoro da fotografo e non l’agenzia), crede a questa bugia.

Intanto nel quartiere il padre di Sanem crede di avere ancora il debito e pensa di vendere il negozio. Spostandoci poche vetrine più in là conosciamo per la prima volta Osman, il fratello di Ayhan, il ragazzo più bello del quartiere. Nella sua macelleria le ragazze fanno la fila per ordinare un pezzo di carne e farsi notare, ma il ragazzo ha occhi solo per Leyla, che a sua volta è innamorata di Emre.

Anticipazioni DayDreamer puntata 5 (16 giugno 2020)

In azienda Sanem non riesce a partecipare alla riunione creativa per la campagna pubblicitaria della compagnia aerea così Emre convince Can a portarla con sé in tipografia dove dovrà riuscire a fotografare il lavoro e mandarglielo. La serata a due lavorando diventa l’occasione per conoscersi un po’ meglio.

In tipografia però c’è un grosso problema. L’elettricità è saltata e non sarà possibile terminare il lavoro in tempo. Can però ha un’idea, utilizzerà vecchi macchinari a mano per realizzare il progetto. Indispettito dal fatto che Sanem ha un fidanzato, manda a casa la ragazza e, sulla scia di alcuni ricordi, decide di realizzare una campagna tutta nuova dedicata agli albatros.

La mattina dopo Aylin presenta alla compagnia aerea il progetto iniziale di Can intitolato “il mondo a portata di mano” ma il fatto che sia incompiuto non convince i clienti, che invece rimangono entusiasti dell’idea proposta da Can. Il fatto di aver ribaltato le carte in tavola però indispettisce Emre che va dal fratello per un confronto.

Mentre a casa la madre di Sanem è occupata con i pettegolezzi del vicinato, Sanem non sopporta più di essere chiamata “l’altra” da Deren, anche perché così facendo anche tutti gli altri colleghi non usano il suo nome. Decide così di scrivere un cartello con su scritto “sono sono l’altra, sono Sanem” e di appenderselo al collo. Un’iniziativa che diverte Can e che viene da lui appoggiata.

Anticipazioni DayDreamer puntata 6 (17 giugno 2020)

Nel quartiere Ayhan, ottenuto un prestito dal fratello per aprire un sito web per aiutare le persone ad essere più sicure di sé, relcuta il suo primo cliente: Muzzafer. Dopo il lavoro è l’occasione per tutti per confidarsi con le persone più vicine. Sanem racconta di essere stata assoldata da Emre per cospirare contro Can alla sua migliore amica Ayhan, che la mette in guardia dal commettere atti che non sono da lei, mentre Can ed Emre parlano tra fratelli di amore e di famiglia. Emre continua a cercare di convincere il fratello a parlare con la loro madre ma Can, arrabbiato con lei per qualcosa che ancora non sappiamo, non ne vuole sapere.

In azienda arriva la notizia che il progetto “Albatros” ha vinto la campagna, è l’occasione per tutti di andare a casa Divit per un barbecue. Durante la festa, Sanem cade accidentalmente in piscina e, con l’intento di trovare un asciugatrice per rendersi nuovamente presentabile, si ritrova in camera di Can, proprio mentre anche lui è lì per cambiarsi gli abiti. Di nuovo i due si trovano in una situazione ambigua e imbarazzante.

Sanem prova a spiegare a Can la sua presenza in camera dell’uomo ma l’imbarazzo è palese e il confronto non chiarisce del tutto le posizioni. Anche perché Can continua a chiedere alla ragazza dell’anello che non porta mai al dito. Terminata la festa si presenta a casa Divit l’avvocato Metin con il contratto per la modella Arzu Trash che permetterebbe loro di aggiudicarsi le campagne di una azienda di dolciumi.

Nel frattempo a casa di Sanem il padre Nihat ha deciso di vendere il negozio per ripagare i debiti con il grossista perché ancora ignora che Sanem ha già sistemato la situazione. La cifra anticipata da Emre però è per lei un grande peso perché vorrebbe smettere di raccontare bugie a Can ma il fratello di lui non glielo permette.

Emre nel frattempo continua a tramare alle spalle di Can insieme ai Aylin, determinata a rubare il cliente all’azienda Divit.

