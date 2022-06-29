Jim Carter: età, moglie e filmografia del noto attore inglese

Jim Carter è senza ombra di dubbio uno degli attori inglesi più noti degli ultimi tempi.

Nato a Harrogate il 19 agosto del 1948, ha quasi 74 anni.

La sua carriera conta oltre quattro decenni, sia sul piccolo che sul grande schermo (anche in vesti di doppiatore). E non sono affatto mancati i numerosi riconoscimenti, premi e candidature di un certo calibro.

Sua moglie è l’attrice Imelda Staunton, nonché colei che ha interpretato il personaggio di Dolores nella saga di Harry Potter.

Jim Carter filmografia

Ecco gran parte dei film in cui ha recitato Jim Carter:

Flash Gordon, con la regia di Mike Hodges (1980)

Top Secret!, regia di Zucker-Abrahams-Zucker (1984)

In compagnia dei lupi (The Company of Wolves), regia di Neil Jordan (1984)

Pranzo reale (A Private Function), regia di Malcolm Mowbray (1984)

Addio vecchio West (Rustler’s Rhapsody), regia di Hugh Wilson (1985)

Luna di miele stregata (Haunted Honeymoon), regia di Gene Wilder (1986)

La legge delle triadi (Soursweet), con la regia di Mike Newell (1988)

Tutta colpa del fattorino (Blame It on the Bellboy), regia di Mark Herman (1992)

La pazzia di Re Giorgio (The Madness of King George), regia di Nicholas Hytner (1994)

Riccardo III (Richard III), con la regia di Richard Loncraine (1995)

Ma anche: