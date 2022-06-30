Maya Hawke genitori, età, film e serie tv dell'attrice, modella e cantautrice

Maya Hawke: età, film e serie tv dell’attrice, modella e cantautrice

Maya Hawke genitori, età, film e serie tv: conosciamo meglio l’attrice che interpreta Robin in Stranger Things, a brevissimo di nuovo su Netflix con gli ultimi due episodi della quarta stagione della serie.

Il suo nome completo è Maya Ray Thurman Hawke. L’attrice classe 1998 è infatti la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke. Dopo essersi conosciuti sul set di Gattaca – La porta dell’universo, i due convolarono a nozze nel 1998, per poi divorziare nel 2005. Da questo matrimonio sono nati Maya e suo fratello minore Levon. L’attrice ha anche tre sorellastre, nate dalle successive relazioni dei suoi genitori.

Prima di intraprendere la carriera nel mondo della recitazione Maya ha lavorato come modella. Il primo ruolo è arrivato nel 2017, nella miniserie televisiva Piccole donne, adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo celebre romanzo di Louisa May Alcott. Interpretava Jo March. Nel 2018 ha debuttato anche al cinema con Ladyworld e l’anno seguente è apparsa in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino. Nel 2019 ha recitato ne Il capitale umano – Human Capital ed è ufficialmente entrata a far parte del cast di Stranger Things, dove veste i panni di Robin dalla terza stagione.

Tra i suoi lavori troviamo anche: la pellicola Nessuno di speciale di Gia Coppola, la miniserie The Good Lord Bird – La storia di John Brown e il film per Netflix Fear Street Parte 1: 1994.

Non solo moda e recitazione. Maya Thurman-Hawk è anche una cantautrice. Ha all’attivo la pubblicazione di diversi singoli e un album, Blush, uscito nel 2020.

L’attrice si è recentemente pronunciata in merito alla decisione della Corte Suprema americana di ribaltare la sentenza Roe vs Wade.

