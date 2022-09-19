Per lanciarsi dalle stelle film Netflix: dal 5 ottobre in streaming

Per lanciarsi dalle stelle film Netflix disponibile sulla piattaforma streaming dal 5 ottobre. Si tratta della trasposizione dell’omonimo romanzo di Chiara Parenti. Nel cast troviamo due volti noti della tv e del cinema italiani come Lorenzo Richelmy e Cristiano Caccamo. Nei panni della protagonista c’è Federica Torchetti.

Leggi anche: SKAM Italia – Quinta stagione: tutto sui nuovi episodi della serie italiana

Per lanciarsi dalle stelle film Netflix: trama e trailer

“Per rispettare l’ultimo desiderio della migliore amica – leggiamo su Netflix – una ragazza con una grave forma d’ansia prova a rifarsi una vita… e forse trovare l’amore.”

Diretto da Andrea Jublin, la pellicola racconta la storia di Sole Santoro, 25enne nata e cresciuta a Conversano, in Puglia. Sole vorrebbe cambiare vita, quella che ha inizia a starle un po’ stretta, ma non è facile. Ancor meno per lei, che soffre di disturbo d’ansia. Al suo fianco c’è sempre stata Emma, la sua migliore amica, l’unica in grado di capirla e sostenerla. Ora Emma non c’è più. Qualche giorno prima di compiere 25 anni, Sole legge una lettera che le ha lasciato Emma. Sono parole di esortazione che vogliono spingere Sole ad affrontare le sue paure, dalle più piccole alle più grandi. Supportata dal suo nuovo gruppo di amici, la giovane stila una lista e accetta di mettersi alla prova. Avrà così inizio per lei un viaggio che le consentirà di conoscersi a fondo.

IL TRAILER

Federica Torchetti ha vestito i panni di Rosaria Lopez ne La scuola cattolica, film diretto da Stefano Mordin che racconta il massacro del Circeo. In quell’occasione, ha condiviso il set con Benedetta Porcaroli. Torchetti ha recitato anche in Mondocane di Alessandro Celli, con protagonista Alessandro Borghi, ne L’ultimo Paradiso, film Netflix con Riccardo Scamarcio, e ne La ricetta italiana di Hou Zuxin.