null

Anne Hathaway, grazie alle interpretazioni in film come Pretty Princess, Ella Enchanted, Il diavolo veste Prada, Alice in Wonderland, Les Misérables, Il cavaliere oscuro e Interstellar è una delle attrici più amate e versatili del panorama hollywoodiano. Per molti comunque resterà per sempre l’imbranata ma bellissima principessa Mia Thermopolis di Genovia e La Regina bianca del paese delle meraviglie. Scoprite qui tutti i film di Anne Hathaway Disney +.

Anne Hathaway Disney +

L’attrice, nata a New York il 12 novembre 1982, è presente su Disney Plus (CLICCATE QUI PER ABBONARVI) con quattro tra i suoi film più famosi che le hanno visto interpretare due iconici ruoli. Da quello che l’ha fatta esordire al cinema nei panni di una adolescente goffa e sgraziata destinata a trasformarsi in una bellissima principessa alla favola di Tim Burton che l’ha voluta nei panni di Mirana, una regina che pretende che tutto sia splendente e luminoso. Questi i quattro film in cui è presente sulla piattaforma streaming che poi vedremo nel dettaglio:

Pretty Princess (2001)

Principe azzurro cercasi (2004)

Alice in Wonderland (2010)

Alice attraverso lo specchio (2016)

Anne Hathaway Princess

Nei panni della principessa Mia Thermopolis Anne Hathaway ha interpretato due film: Pretty Princess (appena arrivato sulla piattaforma Disney Plus) e Principe azzurro cercasi:

Pretty Princess (2001)

Mia non è esattamente una ragazza di quindici anni come le altre. Sì è vero, è pasticciona e trasandata e quindi spicca per la sua imbranatagine, ma in realtà è una… principessa. Alla morte del padre che non vedeva da tempo infatti Mia scopre di non essere solo la figlia di una estroversa pittrice ma anche di un vero e proprio principe. All’arrivo della nonna, l’attuale regina di Genovia, la ragazza dovrà iniziare a prendere lezioni di comportamento per trasformarsi in una vera principessa.

Principe Azzurro cercasi (2004)

Trasformatasi da goffa adolescente in un principesco cigno, Mia Thermopolis è pronta a prendere il posto della nonna come regina di Genovia. Purtroppo però c’è chi ambisce a rubarle il posto e sfrutta antiche leggi del paese per costringerla a sposarsi. Avrà 30 giorni per trovare marito prima di perdere il diritto a regnare. Ma non sarà facile piegare l’orgogliosa ragazza cresciuta a San Francisco ad antiquate e maschiliste regole. Senza contare che l’amore l’attende dove meno se lo sarebbe aspettato…

Anne Hathaway Regina Bianca

Da principessa a regina il passo è stato breve grazie a Tim Burton, che l’ha voluta nella trasposizione live action della favola di Alice nel paese delle meraviglie nei panni della Regina bianca.

Alice in Wonderland (2010)

Alice (Mia Wasikowska), ora diciannovenne, ritorna nel fantastico mondo che ha conosciuto per la prima volta da bambina, per imbarcarsi in un avventuroso viaggio alla ricerca del suo vero destino. Il Paese delle Meraviglie è un mondo che supera ogni immaginazione, diverso da qualsiasi cosa mai vista. Gli straordinari personaggi che avete amato prendono vita, diventando più imprevedibili e colorati che mai. Ci sono il Cappellaio Matto (Johnny Depp) , la Regina Bianca (Anne Hathaway), la Regina Rossa (Helena Bonham Carter), il Bianconiglio (Michael Sheen) e tanti altri.

Alice attraverso lo specchio (2016)

Dopo aver viaggiato a lungo per mare, Alice torna a Londra e trova uno specchio magico che la porta nel reame del Sottomondo, dai suoi amici. Lì scopre che il Cappellaio Matto ha perso la Moltezza. La Regina Bianca la manda così a prendere la Cronosfera nel GrandOrologio. Tornata nel passato, Alice dovrà cercare di salvare il Cappellaio Matto.

