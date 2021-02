null

Sulla piattaforma streaming di Disney sono presenti tutti i film dell’MCU (Marvel Cinematic Universe), o quasi. Ne mancava uno soltanto che ora è in arrivo. Ecco quando vedere il cinecomic Marvel Ant-Man and the Wasp su Disney+.

Ant-Man and the Wasp su Disney+

Siete grandi fan dell’Universo Cinematografico Marvel e non vedete l’ora di riguardare, possibilmente in ordine cronologico, tutte le avventure degli Avengers & Co con Iron Man, Thor, Hulk, Vedova nera, Occhio di Falco, Ant-Men, i Guardiani della galassia, Falcon e Captain America? Ora è possibile rivedere tutti i 21 film con i supereroi più amati del grande schermo perché anche l’ultimo tassello mancante è stato finalmente aggiunto all’elenco dei cinecomic disponibili su Disney plus.

Dal 15 maggio infatti sarà disponibile in streaming anche Ant-Man and the Wasp su Disney+, il film che continua le avventure stand alone del supereroe più piccolo del mondo Marvel. Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.