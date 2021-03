Da venerdì 22 maggio è disponibile su Disney+ (CLICCATE QUI PER ABBONARVI) Out, il primo cortometraggio della Pixar con un protagonista apertamente gay.

Finora i personaggi LGBT hanno incominciato a palesarsi nel mondo Disney, ma sempre in ruoli marginali: abbiamo visto, per esempio, un bacio lesbo alla fine di Star Wars: l’ascesa di Skywalker e poi ne abbiamo visti in La Bella e la Bestia, nel recente Disney/Pixar Onward e nella nuova serie animata Duck Tales, ma mai al centro della storia.

Nel nuovo corto Out, disponibile su Disney+, invece, il focus è proprio su un coming out.

Scritto e diretto da Steven Clay Hunter, prodotto da Max Sachar, con Lindsey Collins e David Lally nel ruolo di produttori esecutivi e con le musiche di Jake Monaco, il cortometraggio vede per protagonista una coppia di uomini gay alle prese con un trasloco. I due stanno guardando insieme una foto che li ritrae in un momento memorabile della loro storia, quando all’improvviso suonano al campanello i genitori di quello dei due che non ha ancora confessato la propria omosessualità ai famigliari. Il ragazzo costringe il compagno a uscire dal retro affinché i suoi non lo vedano, mentre nel frattempo nasconde la foto.

Qua interviene un elemento magico che dà vita anche a delle divertenti gag: in pratica la personalità del giovane uomo finirà nel corpo del suo cane e viceversa. La serenità e l’intimità con cui si parla agli animali domestici farà sì che il ragazzo comprenda come i suoi genitori non gli vorranno meno bene, se dirà loro la verità, e dall’altra parte le gag col corpo del padrone che va in giro comportandosi come un cane sono molto divertenti.

Il corto fa parte del progetto Spark Shorts, iniziato più di un anno fa, ovvero i corti animati realizzati da nuovi talenti che mettono in primo piano la storia e la sperimentazione. Ispirato a una storia vera, Out colpisce non solo per l’argomento ma anche per la tecnica. Lontanissima dalla CGI a cui la Pixar ci ha abituati ha una grafica molto meno definita e quasi ad acquarello, che ben si sposa con la delicatezza con cui viene raccontato il tema.

Se avete Disney+, potete recuperarlo a questo link.

