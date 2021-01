null

Debutterà in tutto il mondo il 26 giugno la docuserie originale di Disney+ che ci condurrà nel mondo di Frozen permettendoci di esplorare e scoprite tutti momenti salienti della lavorazione del sequel d’animazione Disney. Guardate qui sotto Frozen 2 dietro le quinte trailer.

Cliccate qui sotto per tutte le news di Disney+

Frozen II: dietro le quinte

A meno di un anno dall’uscita nelle sale di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, il team creativo apre le porte alle telecamere per una serie in 6 episodi che svela tutto ciò che è servito per creare il film d’animazione numero uno di tutti i tempi. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare le sfide e i progressi, la maestria e la complessità della creazione di un film dei Walt Disney Animation Studios.

Frozen 2 dietro le quinte trailer

Qui sotto il trailer di Frozen 2: dietro le quinte

Il poster

qui sotto il poster italiano della docuserie: