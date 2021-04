I fan di Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir (serie disponibile su Disney+, CLICCATE QUI PER ABBONARVI) sono già in fermento in attesa della quarta stagione che presenterà nuovi personaggi e tantissime novità. Il produttore Jeremy Zag in persona, come sempre attraverso il suo profilo Instagram, ha deciso di aggiornare un po’ i fan della serie con alcune immagini inedite di Miraculous 4. Ma non solo. Tra gli scatti mostrati anche quelli degli special televisivi e dell’atteso film per il grande schermo.

Miraculous 4

Sarebbe dovuta arrivare alle fine del 2020 la quarta stagione di Miraculous, ma a causa dell’emergenza Covid-19 che ha rallentato i lavori non sarà possibile mandarla in onda prima del 2021. Insieme alla notizia che ha scontentato non pochi fan però, per indorare la pillola, è stato rilasciato anche il primo poster di Miraculous 4:

Ancora non si hanno informazioni precise su quello che vedremo nelle nuove puntate ma i personaggi pian piano stanno crescendo e le responsabilità che dovranno affrontare saranno sempre maggiori. La quarta stagione poi, oltre a un cambio di location per esplorare maggiormente Parigi (come l’isola artificiale sulla Senna conosciuta col nome di Île aux Cygnes) conterrà il 100esimo episodio e siamo sicuri che quella puntata riserverà non poche sorprese.

Miraculous Speciale TV

Oltre alla quarta e quinta stagione già annunciata, sono in arrivo anche due speciali televisivi che porteranno i nostri eroi fuori dagli scenari parigini, così come ci ha anticipato Thomas Astruc a Lucca Comics. Su Instagram Jeremy Zag ha rivelato non solo i possibili titoli di questi mini-movies, ma ha anche anticipato l’immagine di un nuovo personaggio che non sappiamo però se si tratterà di una eroina o di una supercattiva.

Qui sotto il poster di Miraculous New York – United Heroes, che cita: nuova città, stesso dovere.

Qui sotto invece il nuovo personaggio di Ladybug Shanghai

L’unica cosa certa, almeno per il momento, sembra che a unire questi speciali siano la visita di Ladybug e Chat Noir ad altre città in giro per il mondo come New York e Shanghai. Vi terremo aggiornati.

Miraculous il film

Ma tra le novità mostrate da Jeremy Zag sul suo profilo instagram c’è anche una nuova romantica immagine del film di Miraculous, ancora previsto in uscita a fine 2020 (speriamo!). Perché, citando il post, “il mondo ora più che mai ha bisogno di una storia d’amore”. Qui sotto il nuovo artwork di Ladybug and Cat Noir Awakening:

Da questa immagine è ancora più evidente l’intenzione di fare del film un musical, per il quale è stata richiesta anche la collaborazione del regista del film musicale con Hugh Jackman The Greatest Shwoman, Michael Gracey.

Vi ricordiamo che le prime due stagioni di Miraculous Ladybug sono presenti sulla piattaforma streaming di Disney+. Cliccate qui per abbonarvi

Foto: © Zag Entertainment