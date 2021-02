null

Siamo ancora tutti in attesa di scoprire il destino di Mulan in Italia, ma sappiamo già che l’atteso remake live action arriverà invece negli States in streaming su Disney+ il 4 settembre, e per l’occasione, ecco pubblicato online un nuovo trailer carico di azione e di scene mai viste prima.

Diretto da Niki Caro, Mulan doveva essere uno dei titoli di punta di questa stagione cinematografica, ma a causa della pandemia globale, la Casa di Topolino sta ancora valutando attentamente come lanciare il film nel mondo. Negli States, gli abbonati a Disney+ potranno visionare il live action al prezzo di 29,99 dollari, ma pare che la major abbia comunque intenzione di far uscire il film nelle sale in diversi territori internazionali.

Ecco il trailer: