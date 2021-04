Quando si parla di supereroi si pensa immediatamente a quelli Marvel. Ma non ci sono solo gli Avengers su Disney Plus. La piattaforma streaming della casa di Topolino è ricca di film e serie Tv su strambi e simpatici supereroi per tutta la famiglia. Qui sotto cinque da non perdere.

Non solo Avengers su Disney Plus

Ecco cinque tra film e serie Tv con protagonisti supereroi che non ti aspetti…

Sky High – Scuola di superpoteri (2005)

Will Stronghold, figlio dei leggendari supereroi Commander (Kurt Russell) e Jetstream (Kelly Preston), ha molte aspettative quando inizia a frequentare una scuola che plasma i supereroi di domani. Non avendo poteri particolari, sembra destinato a finire nella classe dei “subordinati”. Scoperti i suoi veri punti di forza, imparerà che per essere veri eroi servono anche lealtà e gioco di squadra.

Lab Rats (2012)

Il quattordicenne Leo vive in una casa super tecnologica insieme a sua madre e al suo patrigno inventore. Quando scopre tre adolescenti bionici super segreti nel sotterraneo, diventa subito evidente che avrà ben altro a cui pensare oltre al liceo. I Super Umani hanno capacità straordinarie: Adam la forza, Bree la velocità e Chase l’intelligenza. I tre convincono Leo a portarli a scuola con lui dove cercano di essere dei normali adolescenti alle prese con i loro poteri bionici. Tra le loro capacità sovrumane e le pericolose missioni sotto copertura, non mancheranno certo i segreti da mantenere.

Mighty Med – Pronto soccorso eroi (2013)

Mighty Med narra le avventure di due ragazzi, tra loro grandi amici, Kaz (interpretato da Bradley Steven Perry) e Oliver (interpretato da Jake Short) che si ritrovano catapultati in un ospedale segreto in cui vengono curati i supereroi e i personaggi di fantascienza e fantasy. Qui scoprono che i loro eroi esistono veramente e vivono segretamente nel mondo reale. I due ragazzi, apparentemente normali, senza poteri, e chiamati \”Normo\”, imparano a muoversi tra questi due mondi paralleli con l’aiuto della supereroina Skylar Storm e di Alan Diaz, il nipote impiccione del Capo staff medico dell’ospedale. La forte amicizia che lega i due ragazzi e la loro vasta conoscenza del mondo dei supereroi, della fantascienza e del fantasy, permetterà loro di ottenere poteri straordinari per diventare essi stessi supereroi e salvare le persone che salvano le persone.

Big Hero 6 (2014)

Baymax, il simpaticissimo robot da compagnia, crea un legame speciale con un ragazzo prodigio nel campo della robotica, Hiro Hamada. Quando una terribile serie di eventi li catapulta nel bel mezzo di una pericolosa storianelle strade di San Fransokyo, Hiro si rivolge a Baymax e al suo gruppo di amici, e insieme formano una banda di improbabili eroi.

MechX4 (2016)

Ryan, un ragazzo capace di controllare la tecnologia con la mente (detta tecnopatia), riceve un robot alto 45 metri chiamato MECH-X4 per difendere la città dall’invasione di mostri giganti. Per gestire MECH-X4, Ryan recluta i suoi due migliori amici, Harris e Spyder, e l’ultima persona che vorrebbe nella squadra: suo fratello maggiore Mark