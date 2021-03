Il lockdown da Coronavirus sta per terminare. Ormai le persone sono più libere di circolare, stare finalmente un po’ all’aria aperta e godersi un po’ di sole dopo tante settimane di quarantena tra le quattro mura domestiche. Senza contare che dal 15 giugno anche i cinema potranno riaprire e si potrà tornare a fruire dei film in sala, oltre che sul piccolo schermo. Disney+ (CLICCATE QUI PER ABBONARVI) continua ad aggiornare il suo già ricchissimo catalogo con tanti nuovi titoli tra film, serie Tv e documentari. Ecco qui le novità Disney+ giugno 2020 da guardare una volta rientrati a casa dopo una giornata all’aria aperta:

Disney+ giugno 2020

FILM

Ispirato al primo libro dell’epica serie best seller firmata da Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori, Artemis Fowl regala al pubblico di tutte le età un’intensa esperienza cinematografica. Diretta da Kenneth Branagh, questa fantastica avventura epica, con paesaggi magnifici e spettacolari effetti visivi, trasporterà gli spettatori in nuovi mondi magici. Artemis Fowl è interpretato dall’esordiente Ferdia Shaw nel ruolo del protagonista, insieme a Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel e Adrian Scarborough, con Colin Farrell e Judi Dench.

X-Men: Dark Phoenix (dal 19 giugno)

Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean perde quasi la vita quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza la rende infinitamente più potente ma anche molto più instabile. Lottando con questa entità dentro di lei, Jean libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con il potere fuori controllo, Jean farà del male alle persone che ama di più, minando anche il forte legame che unisce gli X-Men. Con un gruppo ormai a pezzi, gli X-Men dovranno trovare un modo per unirsi – non solo per salvare l’anima di Jean – ma il nostro pianeta minacciato dagli alieni che desiderano armare questa forza e governare la galassia.

Nel film Disney e Pixar Gli Incredibili 2, Helen viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita “normale” a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack… i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene però messa a repentaglio quando un nuovo nemico escogita un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così “incredibile”.

TV

Il mondo Disney mai visto

Il mondo Disney mai visto è una docuserie che porta i fan, come mai fatto prima, nel dietro le quinte del mondo The Walt Disney Company.

Episodio 6 – Artemis Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway (dal 5 giugno)

L’autore di Artemis Fowl, Eoin Colfer, ci accompagna dentro a Il mondo Disney mai visto con un tour attraverso la campagna irlandese. Gli chef di Walt Disney World aprono le porte delle cucine e ci mostrano in che modo hanno creato il ristorante americano Epcot’s Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue. Gli ingegneri creativi di Walt Disney rompono gli indugi su come hanno costruito la Mickey and Minnie’s Runaway Railway agli Hollywood Studios di Disney.

Frozen II: Dietro le Quinte (dal 26 giugno la serie completa)

A meno di un anno dalla premiere mondiale di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, filmmaker, artisti, compositori e cast aprono le porte alle telecamere per rivelare, con una serie di sei documentari, il duro lavoro, la passione e la collaborazione necessari per creare uno dei più attesi film in quasi cento anni di produzione Walt Disney Animation Studios. Per la prima volta, le telecamere hanno potuto catturare uno spaccato illuminante – e a volte sbalorditivo – delle difficoltà e dei progressi, della maestria, creatività e complessità insite nella creazione del più grande film animato di tutti i tempi. La serie segue la regista / sceneggiatrice / direttrice creativa Jennifer Lee, il regista Chris Buck, il produttore Peter del Vecho, i compositori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, gli attori Kristen Bell (“Anna”), Idina Menzel (“Elsa”), Josh Gad (“Olaf”), Jonathan Groff (“Kristoff”), Sterling K. Brown (“Tenente Mattias”) ed Evan Rachel Wood (“Iduna”), nella loro lotta contro il tempo per finire il film, tra frustrazioni e svolte creative durante il percorso.

Volete vedere tutti i nuovi contenuti di Disney Plus? Cliccate qui per abbonarvi