null

È passato più di un mese dal debutto in Italia Disney+ e il suo immenso catalogo ha tenuto inchiodati davanti allo schermo milioni di italiani in lockdown a casa a causa del Coronavirus. Oltre alle centinaia di titoli già a disposizione, ogni mese la piattaforma di streaming della Casa di Topolino aggiunge nuovi titoli tra film, serie Tv e documentari. Ecco qui le novità Disney+ maggio 2020:

FILM

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura”, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita “on the road” hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

Ant-Man and the Wasp (dal 15 maggio)

Ant Man and The Wasp è un nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel con protagonisti i supereroi in grado di rimpicciolirsi. Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

STAR WARS DAY

Il 4 maggio, i fan di Star Wars di tutto il mondo potranno festeggiare lo Star Wars Day su Disney+ grazie all’ampio catalogo di film e programmi dedicati a Star Wars disponibili sulla piattaforma. In arrivo il capitolo finale di Star Wars – L’ascesa di Skywalker.

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

Il capitolo finale della saga degli Skywalker, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, arriverà su Disney+ con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto in onore del 4 maggio (May the Fourth), riconosciuto dai fan di tutto il mondo come lo Star Wars Day. Per la prima volta in assoluto, i fan potranno vedere in streaming la saga completa degli Skywalker, tutta in un unico posto. Iniziata nel 1977 con il rivoluzionario film di George Lucas Star Wars: Una Nuova Speranza, la saga in nove episodi è disponibile all’interno della vasta collezione Disney+ di film e serie dedicati a Star Wars, inclusi The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars e Rogue One: A Star Wars Story

Disney Gallery: The Mandalorian

In Disney Gallery: The Mandalorian (dal 4 maggio), il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop, dopo la sua uscita a novembre negli Stati Uniti e dallo scorso marzo anche in Italia. Disney Gallery: The Mandalorian è una serie documentario in 8 episodi che svela i retroscena di The Mandalorian e farà il suo debutto nel giorno in cui i fan di tutto il mondo celebrano l’intera galassia di Star Wars. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate da Jon Favreau.

TV

Tra le novità Disney+ maggio 2020 ci sono anche in nuovi episodi di tante serie Tv come The Mandalorian (finale di stagione), High School Musical – The Musical – La serie, The Clone Wars ed Elena diventerò presidente.

The Mandalorian su Disney+

Episodio 108 – “Redenzione” – In streaming dall’1 maggio

Il Mandaloriano viene messo all’angolo da potenti nemici, tra cui uno che sa tutto del suo passato e vuole assicurarsi che non abbia nessun futuro.

High School Musical: The Musical: La Serie

Episodio 107 – “Il Giorno del Ringraziamento” – In streaming dal 1 maggio

È tempo del party del Ringraziamento a casa Ashlyn! Durante la festa si giocherà al gioco da tavolo High School Musical creato personalmente da Carlos. Purtroppo il clima della serata passa presto da festoso a tempestoso. Ricky è in difficoltà per via di un ulteriore trauma familiare e Gina apprende una notizia sconvolgente. Intanto all’East High, Prof. Jenn e Prof. Mazzara cominciano a legare e questo produrrà… scintille.

Episodio 108 – “Prove tecniche” – In streaming dall’8 maggio

Il cast deve assicurarsi una nuova sede dove allestire il grande spettacolo. Carlos ha una soluzione, ma Prof. Jenn ha dei pessimi ricordi legati al nuovo spazio che è stato scelto. E.J. sbircia tra le note di Prof. Jenn relative ai provini e non è felice di quello che trova mentre la visita di un ex studente di HSM è esattamente quello che serviva.

Episodio 109 – “Il debutto” – In streaming dal 15 maggio

È la sera del debutto. Prof. Mazzara accetta di aiutare Big Red con le luci e gli effetti scenici. Gina torna appena in tempo per fare il suo numero di ballo. Lo show va alla grande fin quando Ricky non scopre tra il pubblico la madre con il suo nuovo compagno. Quando però Ricky realizza che nel pubblico c’è qualcuno che potrebbe cambiare il futuro di Nini, si comporta in modo inaspettato.

Episodio 110 – “Secondo atto” – Finale di stagione – In streaming dal 22 maggio

Nini è sconcertata dalla decisione di Ricky, mentre cresce il sentimento nei suoi confronti. Ora deve decidere se perseguire il suo sogno di recitare o riprendere una relazione con Ricky. Decisione difficile? C’è da scommetterci.

Star Wars: The Clone Wars su Disney+

Episodio 711 – “Sconvolgimento” – In streaming dal 1 maggio

Dopo aver catturato Maul su Mandalore, il viaggio di Ahsoka verso il Consiglio dei Jedi si interrompe quando l’Ordine 66 viene emanato, sconvolgendo totalmente il mondo.

Episodio 712 – “Vittoria e morte” – Finale di stagione – In streaming il 4 maggio

Ahsoka e Rex devono usare spirito e abilità per sopravvivere al turbolento finale di The Clone Wars.

Elena diventerò presidente su Disney+

Episodio 107 – “Nuove relazioni” – In streaming dal 1 maggio

Elena vuole disperatamente andare al suo primo ballo delle medie con Joey, il quale vorrebbe invitare una ragazza di terza media. Bobby e Liam vanno a Jupiter per partecipare a un torneo di tennis, ma tutti i loro piani vengono vanificati. Gabi è decisa a donare le ultime cose appartenute al defunto marito, ma il suo umore cambia quando trova un vecchio ricordo.

Episodio 108 – “L’arte della diplomazia” – In streaming dall’8 maggio

Mentre si prepara per il grande ballo, Elena rimane scioccata quando scopre di avere i “baffi”. I tentativi di rimediare non fanno altro che peggiorare la situazione, costringendola a sfoggiare il suo nuovo look. Bobby e gli amici organizzano uno scherzo per il ballo che purtroppo non va come previsto. Bobby se la prende con Liam. Gabi inizia a sentirsi a disagio quando sua madre invita tutta la famiglia a conoscere Sam.

Episodio 109 – “Gita a Tallahassee” – In streaming dal 15 maggio

Elena rimane scioccata quando scopre che Sasha vuole cambiare compagna di stanza per la gita a Tallahassee. Nel disperato tentativo di fuggire dai suoi problemi, perde l’autobus di proposito, salvo essere poi accompagnata da Gabi – la quale sta fuggendo a sua volta dai problemi con Sam. Bobby, ancora confuso dal suo comportamento al ballo, dice alla sua ragazza che la ama.

Episodio 110 – “Sistema a due parti” – Finale di stagione – In streaming dal 22 maggio

A Tallahassee, Elena ha dei problemi irrisolti con Jessica e decide di seguire il discorso ispiratore di un senatore per trovare una soluzione. Bobby fa fatica ad esprimersi e trova conforto nella guida di Sam. Gabi cerca di far finta che tutto vada bene al lavoro, nonostante la sua nuova normalità con Sam.

CORTOMETRAGGI

Loop

In Loop, due bambini in canoa durante il campeggio si ritrovano alla deriva in un lago. Non riescono a proseguire finché non trovano un nuovo modo per entrare in sintonia e vedere il mondo l’uno attraverso gli occhi dell’altro. Questo innovativo cortometraggio presenta il primo personaggio autistico non verbale Pixar.