Arriverà nel 2021 su Disney+ una nuova serie Tv animata dedicata al mondo di Guerre stellari. Intitolata Star Wars: the Bad Batch, prenderà il posto nel cuore dei fan di The Clone Wars, arrivata ormai alla sua conclusione.

La serie, ambientata subito dopo la Guerra dei Cloni, segue la Bad Batch, un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento. Ognuno dei membri della Bad Batch possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. In seguito alla Guerra dei Cloni, intraprenderanno audaci missioni mercenarie mentre lotteranno per rimanere a galla e trovare nuovi scopi.





Dietro alla realizzazione di Star Wars: The Bad Batch c’è ancora una volta Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars) in veste di produttore esecutivo insieme ad Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS).