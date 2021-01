Il film del 1988 è generalmente considerato un flop ma con una sua bellezza, che lo ha reso comunque un fenomeno di culto.

Howard ha recentemente rivelato che la nuova serie TV prevista di cui abbiamo sentito tanto parlare era ancora in attesa del via libera, ma The Hollywood Reporter ha reso noto che lo show è ora ufficialmente in sviluppo da parte di Disney+.

Warwick Davis (Star Wars) riprenderà il ruolo del protagonista, con Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) come regista a bordo per dirigere il pilot.

Jonathan Kasdan (Solo), che ha scritto il pilot, e Wendy Mericle (Arrow) saranno gli showrunner. Howard sarà il produttore esecutivo.

“Crescendo negli anni ’80, Willow ha avuto un profondo effetto su di me“, ha detto Chu. “La storia degli eroi più coraggiosi nei luoghi meno probabili ha permesso a me, un ragazzo asiatico-americano cresciuto in un ristorante cinese che voleva andare a Hollywood, di credere nel potere della nostra volontà, determinazione e, naturalmente, magia interiore. Quindi il fatto di poter lavorare con i miei eroi, da Kathleen Kennedy a Ron Howard, è più grande di un sogno che si avvera. È un momento da non perdere per me. Jon Kasdan e Wendy Mericle hanno aggiunto nuovi personaggi rivoluzionari e deliziose sorprese a questa storia senza tempo che non vedo l’ora che il mondo arrivi con noi in questo viaggio epico “.

“Così tanti fan mi hanno chiesto nel corso degli anni se Willow tornerà, e ora sono entusiasta di dire loro che lo farà davvero“, ha aggiunto Davis.

“Molti mi hanno detto di essere cresciuti con Willow e che il film ha influenzato il modo in cui vedono l’eroismo nel nostro mondo. Se Willow Ufgood può rappresentare il potenziale eroico in tutti noi, allora è un personaggio che sono estremamente onorato di riportare in vita“.