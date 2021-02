Titolo: Il principe dimenticato Titolo Originale: Le prince oublié Anno: 2020 Nazione: Francia Genere: Commedia Regia: Michel Hazanavicius Cast: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens Data Uscita Italia: 24/04/2020 Distribuzione: 01 Distribution

Come ogni notte, Djibi, un padre single, inventa una storia per far addormentare Sofia, sua figlia di otto anni. Quest’ultima, in pieno sogno, si vede come la principessa di un mondo incantato al fianco del suo principe, il cui nemico giurato è Taken Prout. Il principe non è altro che suo padre. Tre anni dopo, è cresciuta ed è entrata al college. Non ha più bisogno delle storie di suo padre e si allontana da lui. Tutta la sua attenzione è ora focalizzata sul suo “nuovo principe”, Max. Djibi proverà a diventare di nuovo l’eroe di sua figlia. Per questo, potrà contare sull’aiuto della sua nuova vicina, Clotilde.

Foto: © Julien Panié