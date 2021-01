Anno: 2016 Nazione: Italia, Olanda, Canada Genere: Commedia Regia: Mike Van Diem Sceneggiatura: Peter Wan Wijk Cast: Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini Durata minuti: 100 Data Uscita Italia: 20/06/2019 Distribuzione: Stemo Distribuzione

Un’esplosione in una grotta nei pressi di un tranquillo villaggio del sud Italia. Un ispettore di polizia (Giancarlo Giannini) trova il corpo di un eremita arruffato, che una volta era a capo di una potente mafia locale. L’indagine porta rapidamente ad una giovane donna canadese che ha recentemente soggiornato nel villaggio per spargere le ceneri della sua defunta madre italiana. Quando viene interrogata, l’ispettore scopre che al suo arrivo gli abitanti del villaggio locale la accolsero come la figlia perduta da tempo di un padre leggendario: un contadino olandese testardo che una volta ha guidato la sua bicicletta dal Sud dell’Olanda per coltivare i tulipani nel caldo soffocante della Puglia.