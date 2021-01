null

Aspettando il Natale cominciano ad arrivare su Disney+ (CLICCATE QUI PER ABBONARVI) grandi appuntamenti per tutta la famiglia per iniziare ad assaporare l’atmosfera delle feste. Dal film originale Noelle con Anna Kendrick nel ruolo di una Santa Clause tutta al femminile ai Christmas Special LEGO Star Wars e de L’Era glaciale, fino al cortometraggio dedicato ad Olaf direttamente dal mondo di Frozen. Ma non solo. Tra le grandi novità anche la serie tv original italiana I cavalieri di Castelcorvo, il film originale Black Beauty – Autobiografia di un cavallo, la docu serie Marvel 616, il grande ritorno dei Muppets e persino tre grandissimi cult con Bud Spencer e Terence Hill. Ecco qui le novità Disney Plus novembre 2020:

Disney Plus novembre 2020

FILM

Noelle (dal 27 novembre)

Nella commedia natalizia Noelle, la figlia di Kris Kringle è piena di spirito natalizio e divertimento, ma desidera fare qualcosa di “importante” come il suo amato fratello Nick, che prenderà il posto del padre questo natale. Quando Nick sta per crollare come un biscotto di pan di zenzero per tutta la pressione, Noelle gli suggerisce di prendersi un pausa e andarsene per un po’, ma quando lui non torna, Noelle deve ritrovare suo fratello e portarlo indietro in tempo per salvare il Natale.

Black Beauty: Autobiografia di un cavallo (dal 27 novembre)

In questa moderna rivisitazione del classico senza tempo di Anna Sewell seguiamo Black Beauty, un cavallo selvaggio nato libero nel West americano. Catturata e allontanata dalla sua famiglia, Black viene portata alle scuderie di Birthwick Stables dove incontra una vivace adolescente, Jo Green. Beauty e Jo creano un legame indissolubile che porta Beauty ad affrontare le sfide e le avventure della sua nuova vita.

I film di Bud Spencer e Terence Hill (dal 27 novembre)

Arrivano su Disney+ tre intramontabili cult per tutta la famiglia all’insegna del buon uomore con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill: Altrimenti ci arrabbiamo!, Banana Joe e Io sto con gli ippopotami.

SERIE TV

I cavalieri di Castelcorvo (dal 6 novembre)

Riccardo e Giulia, sono due fratelli rispettivamente di 11 e 13 anni che, a causa degli impegni di lavoro dei genitori, dovranno trasferirsi a Castelcorvo dalla zia Margherita per frequentare la scuola. Una volta giunti lì, i ragazzi conosceranno gli altri due protagonisti della serie, Matteo e Betta, due coetanei del posto ritenuti outsider per via delle loro stranezze. Insieme, i quattro ragazzi affronteranno una serie di prove e scopriranno che Castelcorvo non è quello che sembra: misteriosi enigmi, chiavi magiche e un gioco da tavolo che sembra vivere di vita propria, streghe e luoghi al di fuori del tempo e dello spazio dove ogni desiderio infantile viene realizzato in cambio però di qualcosa di oscuro.

Riccardo, Giulia, Betta e Matteo stringono un patto e fanno un giuramento: saranno i Cavalieri di Castelcorvo per salvare i bambini rapiti dalla temibile ‘Stria’. Inizia così un’emozionante impresa, una caccia che si svolge tra le stradine e le campagne di Castelcorvo, un paesino dove la tranquillità è solo un’illusione.

I quattro protagonisti si ritroveranno a vivere una straordinaria avventura e allo stesso tempo a confrontarsi con i problemi tipici della loro età, a partire dalle incomprensioni con gli adulti fino ad arrivare ai primi dilemmi amorosi.

Ecco i Muppets (dal 6 novembre)

In questa nuova serie Miss Piggy diventa una guru di stile grazie al suo nuovo blog, Lifesty con Miss Piggy. Il dr. Bunsen Honeydew e il suo assistente Beaker portano la scienza in strada in Prove sul campo dei Laboratori Muppet. Lo Chef Svedese si cimenta in sfide culinarie in Cucine Direi Okey. I Muppet intervistano celebri colleghi per parlare di lavoro in Incontri Mup-vicinati. Pepe il Re dei Gamberi presenta un quiz assolutamente imprevedibile (e inventato sul momento): l’Incredibile Quiz di Pepe. Walter, ammiratore numero uno dei Muppet, impara hobby sconosciuti in Muppet Masters. E sarà compito di Scooter dare gli ultimi ritocchi e caricare tutto prima della scadenza, nonostante gli ostacoli, le distrazioni e le complicazioni che dovrà affrontare a causa degli altri membri della gang.

C’era una volta – Once Upon a Time (dal 20 novembre)

In arrivo su Disney+ tutte le 7 stagioni della serie tv ambientata in un mondo dove i personaggi delle favole esistono davvero. Un ragazzo contatta la madre da tempo perduta che lo ha dato in adozione e la convince a seguirlo a Storybrooke, nel Maine, dove i personaggi delle fiabe sono intrappolati in città da un regina cattiva.

SPECIALE NATALE

L’era Natale (dal 6 novembre)

Quando Sid rovina accidentalmente una delle tradizioni natalizie di Manny, gli viene detto che sarà nella lista dei cattivi. Si dirige al Polo Nord con Crash, Eddie e Peaches per perorare la sua causa davanti a Babbo Natale.

LEGO Star Wars – Christmas Special (dal 17 novembre)

Questo speciale natalizio dedicato alla saga degli Skywalker è ambientato dopo gli eventi dell’episodio 9 in cui ritroveremo in un viaggio nello spazio e nel tempo tutti gli eroi e i cattivi più rappresentativi, che si contrapporranno ai preparativi e allo spirito della festa in corso. La storia inizia nel Giorno della Vita: tutti nella galassia stanno festeggiando, mentre Rey vuole partire in missione con BB-8 per trovare un tempio Jedi che appare solo in quel giorno speciale. Rey intende acquisire la saggezza all’interno del tempio e trasmettere le tradizioni e gli insegnamenti Jedi ai suoi amici. Dal tempio, Rey intraprende un’epica avventura attraverso il tempo, rivivendo i momenti più amati della saga di Star Wars. Incontrerà un giovane e impressionabile Luke Skywalker e si scontrerà con Darth Vader e l’Imperatore. Nella sua folle corsa attraverso le linee temporali, si imbatterà nei personaggi principali della galassia, tra cui Obi-Wan, Anakin, Yoda, Han Solo, Kylo Ren, Il Mandaloriano e il Bambino. Intanto, sulla Millennium Falcon, Finn, Poe, Clube, R2-D2, C-3PO, D-O e gli altri amici di Rey cercano di organizzare la migliore festa del Giorno della Vita che si sia mai vista! Nello spirito dei classici film di Natale, la stacanovista Rey riuscirà a uscire dal tempio e tornare in tempo ai festeggiamenti per il Giorno della Vita con i suoi amici per cogliere il vero significato della festa?

CORTOMETRAGGI

Frozen – Le avventure di Olaf (dal 6 novembre)

È il primo Natale da quando i cancelli del regno sono stati riaperti e Anna ed Elsa danno una festa per tutta Arendelle. Quando i cittadini inaspettatamente vanno via per dedicarsi alle loro tradizioni natalizie, le sorelle si rendono conto di non avere tradizioni familiari. Olaf si propone di cercare le migliori tradizioni per tutto il regno e salvare il primo Natale delle sue amiche.

Il meraviglioso mondo di Topolino (dal 18 novembre)

Topolino e i suoi amici sono protagonisti di una nuova serie di corti animati in arrivo proprio il giorno di compleanno di Topolino. A partire dal 27 novembre, ogni venerdì, verranno poi rilasciati due nuovi cortometraggi. Quest’anno debutteranno in anteprima un totale di dieci corti con altri dieci previsti per l’estate del 2021.

DOCUMENTARI

Marvel 616 (dal 20 novembre)

Serie documentaristica che esplora come la ricca eredità Marvel di storie, personaggi e creatori viva anche nel mondo esterno. Ogni documentario, diretto da uno straordinario regista, approfondisce gli intrecci tra narrazione, cultura pop e fandom nell’Universo Marvel. Gli episodi di questa serie antologica affronteranno argomenti che includono tutti gli artisti Marvel di fama mondiale e le donne pioneristiche di Marvel Comics, alla scoperta dei personaggi Marvel “dimenticati” e molto altro.