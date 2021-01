null

A ottobre continua ad arricchirsi in catalogo di Disney+ con tantissimi nuovi titoli per tutta la famiglia, per appassionati del mondo di Star Wars, per chi ama le storie emozionanti, per chi si diverte con la commedia all’italiana e per i ragazzi che seguono le serie tv più amate. Come il film originale Nuvole, la seconda stagione di The Mandalorian, i film di Benigni, Troisi e Aldo, Giovanni e Giacomo, e tutte e tre le stagioni di Sara e Marti. E tanto tantissimo altro solo su Disney+ (CLICCATE QUI PER ABBONARVI). Ecco qui le novità Disney plus ottobre 2020:

FILM

Nuvole (dal 16 ottobre)

Basato su un’incredibile storia vera, Nuvole offre uno sguardo affascinante e stimolante sulla dualità straziante della vita e una testimonianza di ciò che può accadere quando si inizia a vivere come se ogni giorno potesse essere l’ultimo. Zach Sobiech (Fin Argus) è uno studente diciassettenne che ama divertirsi e dotato di un naturale talento musicale, che convive con l’osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. All’inizio del suo ultimo anno scolastico si sente pronto per affrontare il mondo ma, quando riceve la notizia che la malattia si è diffusa, lui e la sua migliore amica e coautrice di canzoni Sammy (Sabrina Carpenter) decidono di trascorrere il tempo limitato che gli rimane inseguendo i loro sogni. Con l’aiuto del suo mentore e insegnante, il signor Weaver (Lil Rel Howery), a Zach e Sammy arriva l’occasione della vita e viene offerto loro un contratto discografico. Con il sostegno dell’amore della sua vita, Amy (Madison Iseman), e dei suoi genitori, Rob e Laura (Tom Everett Scott e Neve Campbell), Zach intraprende un viaggio indimenticabile sull’amicizia, l’amore e il potere della musica.

Escono anche:

Ferdinand – dal 16 ottobre

– dal 16 ottobre Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali – dal 23 ottobre

– dal 23 ottobre I pinguini di Mr. Popper – dal 23 ottobre

– dal 23 ottobre Sara e Marti – Il film – dal 23 ottobre

– dal 23 ottobre Descendants 3 – dal 23 ottobre

– dal 23 ottobre Zombies 2 – dal 30 ottobre

CINEMA ITALIANO

Pensavo fosse amore… e invece era un calesse – dal 2 ottobre

– dal 2 ottobre Scusate il ritardo – dal 2 ottobre

– dal 2 ottobre Le vie del Signore sono finite – dal 2 ottobre

– dal 2 ottobre Il piccolo diavolo – dal 2 ottobre

– dal 2 ottobre Tre uomini e una gamba – dal 16 ottobre

– dal 16 ottobre Così è la vita – dal 16 ottobre

– dal 16 ottobre Chiedimi se sono felice – dal 16 ottobre

SERIE TV

The Mandalorian – Seconda stagione (dal 30 ottobre)

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico. The Mandalorian è interpretata da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. I registi della nuova stagione sono Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez.

Escono anche:

Violetta (stagione 3) – dal 2 ottobre

(stagione 3) – dal 2 ottobre Sara e Marti #Lanostrastoria (tre stagioni) – dal 9 ottobre

(tre stagioni) – dal 9 ottobre Soy Luna (stagione 3) – dal 9 ottobre

(stagione 3) – dal 9 ottobre Pj Masks – Superpigiamini – dal 30 ottobre

CORTOMETRAGGI

La storia di Olaf (dal 23 ottobre)

Cosa è successo a Olaf dal momento in cui Elsa lo ha creato mentre cantava “All’Alba Sorgerò” e costruiva il suo palazzo di ghiaccio e quando Anna e Kristoff l’hanno incontrato per la prima volta nella foresta? E come ha imparato ad amare l’estate? Le inedite origini di Olaf, l’innocente e profondo pupazzo di neve amante dell’estate che ha fatto sciogliere i cuori nel film di animazione premio Oscar del 2013 Frozen – Il Regno di Ghiaccio e nel suo acclamato sequel del 2019, vengono rivelate nel nuovissimo cortometraggio dei Walt Disney Animation Studios, La Storia di Olaf. Il corto segue i primi passi di vita di Olaf, alla ricerca della sua identità sulle montagne innevate nei pressi di Arendelle.

DOCUMENTARI

Talenti spaziali (dal 9 ottobre)

L’incredibile storia dei primi astronauti americani inizia proprio qui sulla Terra nella serie originale di Disney+ Talenti Spaziali (titolo originale: The Right Stuff), con i primi due episodi in anteprima venerdì 9 ottobre. Basata sul bestseller di Tom Wolfe, la stagione composta da 8 episodi offre uno sguardo ispirazionale sui primi giorni del programma spaziale statunitense e sull’iconica storia dei primi astronauti americani, i Mercury Seven. Prodotta per National Geographic da Appian Way di Leonardo DiCaprio e Warner Bros. Television, Talenti Spaziali pone lo sguardo sul primo “reality show” americano, quando degli ambiziosi astronauti e le loro famiglie, diventano improvvisamente delle celebrità, in competizione per il denaro, la fama e l’immortalità.

Vita da scimpanzé (dal 16 ottobre)

Vita da scimpanzé conduce gli spettatori nella vita segreta di una delle riserve naturali più grandi e uniche al mondo – Chimp Haven – un rifugio di oltre 80 ettari nascosto nel cuore boschivo della Louisiana, che ospita oltre 300 scimpanzé. Narrata, nella versione originale, dall’attrice vincitrice di un Emmy Award Jane Lynch, questa serie composta da sei episodi targata National Geographic, tiene traccia degli alti e bassi di questo straordinario gruppo di scimpanzé a cui viene data una seconda possibilità di vita da uno staff la cui dedizione, compassione e impegno non conoscono limiti. Attraverso una miscela perfetta di storia naturale e una regia da documentario di osservazione, Vita da scimpanzé mette questi animali – che sono il cuore e l’anima della serie – in primo piano. Un dramma reale con una gamma emotiva completa, la serie offre un accesso senza precedenti a tutto ciò che accade a Chimp Haven, incluse le dispute per il cibo, le alleanze e le storie d’amore e d’amicizia, le lacrime, i capricci, la sfortuna e anche le sofferenze d’amore.