È il New York Times per primo a dare conferma alle voci che circolavano già da mesi. La coppia reale formata dal principe Harry e da Meghan Markle ha firmato un accordo pluriennale con Netflix per la realizzazione di documentari, lungometraggi, programmi televisivi e serie per bambini.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, che si sono trasferiti in California all’inizio di quest’anno, hanno dichiarato: «Le nostre vite, indipendenti l’una dall’altra, ma anche in coppia ci hanno permesso di comprendere il potere dello spirito umano: il coraggio, la resilienza e il bisogno di essere in connessione gli uni con gli altri. L’obiettivo del nostro lavoro con diverse comunità e i loro ambienti, per far luce su persone e cause in tutto il mondo, sarà creare contenuti che informino ma anche diano speranza. In qualità di neo-genitori, è importante per noi anche realizzare programmi familiari che diano ispirazione, così come lo è una narrazione potente attraverso una lente veritiera e riconoscibile. Siamo lieti di lavorare con Ted e il team di Netflix, la cui portata senza precedenti ci aiuterà a condividere contenuti di forte impatto».

Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha aggiunto: «Harry e Meghan hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo con la loro autenticità, ottimismo e leadership. Siamo incredibilmente orgogliosi che abbiano scelto Netflix come loro casa creativa e siamo entusiasti di raccontare storie con loro che possano aiutare a costruire la resilienza e aumentare la comprensione del pubblico».

Netflix ha inglobato tra le sue fila una lunga lista dei migliori talenti negli ultimi anni, tra cui gli Obama, la creatrice di Grey’s Anatomy Shonda Rhimes e il creatore di Glee Ryan Murphy. Markle, che in precedenza aveva recitato nella serie Tv Suits, è tornata brevemente a Hollywood per dare la voce al documentario di Disney Plus Elephants.

Foto: © VICTORIA JONES/AFP via Getty Images