Un catalogo davvero ricco di film e show di ogni genere quello proposto questo mese da Infinity. Con una raccolta che spazia dalle nuove uscite ai cult intramontabili – passando per i grandi ritorni nel mondo delle serie tv -, anche a dicembre la piattaforma di Mediaset non mancherà di intrattenere il suo vario e vasto pubblico con tutto il meglio della sala e del piccolo schermo. E tra i titoli più attesi dal lato cinema troviamo l’action-thriller Tenet di Christopher Nolan – con protagonisti John David Washington e Robert Pattinson -, il dramma Richard Jewell di Clint Eastwood e il cinecomic Birds of Prey di Cathy Yan, che segna il ritorno della folle Harley Quinn dopo le vicende di Suicide Squad. Per gli amanti delle serie tv, invece, questo mese farà il suo debutto il crime Prodigal Son – incentrato su uno psicologo in grado di entrare nella mente degli assassini – seguito dalle nuove stagioni degli apprezzatissimi Manifest e Legacies.

CINEMA

Tenet – Dal 28 dicembre

John David Washington interpreta il Protagonista che, armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, viene coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Nel cast anche Robert Pattinson e Elizabeth Debicki.

Richard Jewell – Dal 4 al 10 dicembre (Infinity Premiere)

Basato su fatti realmente accaduti, il film racconta la storia di una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) – Dall’11 al 17 dicembre (Infinity Premiere)

Quando il malvagio narcisista di Gotham Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Me contro Te – La vendetta del Signor S – Dal 18 al 24 dicembre (Infinity Premiere)

LEGO DC Shazam: Magic and Monsters – Dal 25 al 31 dicembre (Infinity Premiere)

40 anni vergine – Dal 1 dicembre

Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello – Dal 1 dicembre

Il Signore degli Anelli – Le due torri – Dal 1 dicembre

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re – Dal 1 dicembre

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato – Dal 1 dicembre

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug – Dal 1 dicembre

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate – Dal 1 dicembre

About a boy – Dal 1 dicembre

Baby mama – Dal 1 dicembre

Basic instinct – Dal 1 dicembre

Bugiardo bugiardo – Dal 1 dicembre

Cape fear – Il promontorio della paura – Dal 1 dicembre

Cavalli selvaggi – Dal 1 dicembre

Dante’s Peak – La furia della montagna – Dal 1 dicembre

Doa: dead or alive – Dal 1 dicembre

Doom – Dal 1 dicembre

D-tox – Dal 1 dicembre

E’ complicato – Dal 1 dicembre

Elizabeth – Dal 1 dicembre

Elizabeth – The golden age – Dal 1 dicembre

Forsaken – Il fuoco della giustizia – Dal 1 dicembre

Friday night lights – Dal 1 dicembre

Funny people – Dal 1 dicembre

Fuoco assassino – Dal 1 dicembre

Giovani, carini e disoccupati – Dal 1 dicembre

Guida per la felicita’ – Dal 1 dicembre

Harry Potter e i doni della morte – Parte II – Dal 1 dicembre

Hot fuzz – Dal 1 dicembre

Hulk – Dal 1 dicembre

I love radio rock – Dal 1 dicembre

Il miglio verde – Dal 1 dicembre

Il professore matto – Dal 1 dicembre

Il re Scorpione – Dal 1 dicembre

Il sesto giorno – Dal 1 dicembre

In a valley of violence – Nella valle della violenza – Dal 1 dicembre

Jarhead – Dal 1 dicembre

Johnny English – Dal 1 dicembre

L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz – Dal 1 dicembre

La famiglia del professore matto – Dal 1 dicembre

La terra dei morti viventi – Dal 1 dicembre

Land of the lost – Dal 1 dicembre

L’uomo dei sogni – Dal 1 dicembre

Mattatoio 5 – Dal 1 dicembre

Mirage – Dal 1 dicembre

Mr. Bean: l’ultima catastrofe – Dal 1 dicembre

Mr.Bean’s holiday – Dal 1 dicembre

Mulholland drive – Dal 1 dicembre

Orgoglio e pregiudizio – Dal 1 dicembre

Prima ti sposo, poi ti rovino – Dal 1 dicembre

Psycho – Dal 1 dicembre

Ray – Dal 1 dicembre

Role models – Dal 1 dicembre

Senna – Dal 1 dicembre

Slither – Dal 1 dicembre

Smokin’ aces – Dal 1 dicembre

Taverna Paradiso – Dal 1 dicembre

The american – Dal 1 dicembre

The skeleton key – Dal 1 dicembre

Un’impresa da Dio – Dal 1 dicembre

Van Helsing – Dal 1 dicembre

Waterworld – Dal 1 dicembre

Welcome home, Roscoe Jenkins – Dal 1 dicembre

Wimbledon – Dal 1 dicembre

Due gran figli di … – Dal 1 dicembre

Nancy Drew e il passaggio segreto – Dal 2 dicembre

Life of the party – Dal 3 dicembre

Shark: Il primo squalo – Dal 5 dicembre

L’ultima ruota del carro – Dal 6 dicembre

Kubo e la spada magica – Dall’8 dicembre

Teen titans go! Il film – Dall’11 dicembre

Doctor Sleep – Dal 13 dicembre

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York – Dal 15 dicembre

Schindler’s list – Dal 15 dicembre

I figli degli uomini – 16 dicembre

Deadpool 2 – Dal 17 dicembre

St. Vincent – Dal 18 dicembre

Blue Jasmine – Dal 20 dicembre

A history of violence – Dal 22 dicembre

The kingdom – Dal 23 dicembre

Molto incinta – Dal 23 dicembre

Paddington – Dal 25 dicembre

SERIE TV

Prodigal Son, Stagione 1 – Dal 1 dicembre

La serie segue le vicende di Malcolm Bright, uno psicologo criminale che utilizza il suo genio contorto per entrare nella mente degli assassini e aiutare il dipartimento di polizia di New York a risolvere casi. La miglior risorsa di Bright nella risoluzione dei crimini è il suo caro e vecchio padre, l’omicida ma stranamente affettuoso Martin Whitly, un noto serial killer che ha tolto la vita a più di 20 persone, alle cui competenze dovrà a malincuore fare appello.

Manifest, Stagione 2 – Dal 6 dicembre

Nella serie, un aereo passeggeri scompare inspiegabilmente durante un volo transoceanico e, ancora più misteriosamente, ricompare cinque anni dopo essere stato dato per disperso in mare. Nonostante la perdita, familiari e amici dei dispersi voltano pagina, per poi scoprire che per i loro cari il tempo non è mai trascorso.

