Tante le novità di maggio che gli abbonati potranno trovare sulla piattaforma di Mediaset. Da Doctor Sleep a Motherless Brooklyn – I segreti di una città, oltre a Il diritto di opporsi, Blinded by the light – Travolto dalla musica, Richard Jewell e molto moltissimo altro. Qui di seguito tutto quello che dovete sapere su Infinity maggio 2020.

Infinity maggio 2020

CINEMA

Doctor Sleep

Il film con Ewan McGregor è il sequel del film cult Shining, diretto da Stanley Kubrick e racconta la storia di Danny Torrance 40 anni dopo le vicende che si sono svolte all’Overlook Hotel. Doctor Sleep (disponibile su Infinity anche in 4k), arriverà su Infinity Premiere dal 1 al 7 maggio.

Il cardellino

Nicole Kidman è protagonista di questo dramma in arrivo su Infinity Premiere dall’8 al 14 maggio. Theo Decker aveva solo 13 anni quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art. Adottato da una nuova famiglia, il ragazzo si aggrappa a un ricordo che ha conservato dal giorno della tragedia, un celebre quadro trafugato dal museo che raffigura un uccellino incatenato al suo trespolo, il Cardellino.

Motherless Brooklyn – I segreti di una città

Il film scritto, diretto e interpretato da Edward Norton sarà disponibile su Infinity Premiere dal 15 al 21 maggio. Trasposizione cinematografica del romanzo di Jonathan Lethem Brooklyn senza madre, la storia ambientata negli anni 50 segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che cerca di risolvere l’omicidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna (Bruce Willis).

Blinded by the Light – Travolto dalla musica

La musica di Bruce Spingsteen può cambiarti la vita, o almeno è quello che succede al protagonista di Blinded by the light, film in arrivo su Infinity Premiere dal 22 al 28 maggio. Ispirato a una storia vera, il film segue le vicende di un ragazzo di origini pakistane che, nel mezzo dei tumulti razziali ed economici della fine degli anni ’80 in Inghilterra, trova nella musica del boss la forza per imporre le sue decisioni al padre tradizionalista e per sfuggire all’intolleranza della sua città.

Western Stars

La musica di Bruce Springsteen è al centro anche di questo docu film diretto dal Boss al suo esordio alla regia che porta il suo ultimo album sul grande schermo. Il film, disponibile su Infinity Premiere dal 29 maggio al 4 giugno, permette ai fan di vedere l’artista esibirsi nelle tredici canzoni dell’album sotto il tetto del fienile nella sua centenaria proprietà.

Richard Jewell

Diretto da Clint Eastwood, il film racconta la vera storia della guardia di sicurezza che evitò una strage durante l’attentato di Atlanta del 1996. Da eroe a martire quando venne crocefisso dalla stampa che iniziò a dubitare del suo operato. Su Infinity in 4K dal 14 maggio.

Il diritto di opporsi

Arriva dal 28 maggio in 4K il film interpretato da Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson che racconta le vicende del giovane avvocato Bryan Stevenson e la sua storica battaglia per la giustizia.

Su infinity arrivano anche:

Cast Away – dall’1 maggio

– dall’1 maggio Napoli velata – dal 2 maggio

– dal 2 maggio Salvate il soldato Ryan – dal 3 maggio

– dal 3 maggio Il domani tra di noi – dal 10 maggio

– dal 10 maggio Qua la zampa – dal 19 maggio

– dal 19 maggio Survivor – dal 21 maggio

– dal 21 maggio Harry Potter e l’ordine della fenice – dal 22 maggio

– dal 22 maggio Harry Potter e il principe mezzosangue – dal 22 maggio

– dal 22 maggio Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 e Parte 2 – dal 22 maggio

SERIE TV

DC’s Legends of Tomorrow

Dal 23 maggio sarà disponibile anche la quinta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alla terza e alla quarta stagione già disponibili sulla piattaforma. La serie, basata su un gruppo di personaggi DC Comics, le cosiddette Leggende, segue le avventure nel tempo di un’improbabile squadra di eroi nel tentativo di salvare il mondo.