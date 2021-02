null

Le novità Netflix maggio 2020 sono come al solito molto varie e spaziano da importanti serie Tv come Hollywood e The Eddy ai grandi classici hollywoodiani come Easy Rider, Il fuggitivo e La donna che visse due volte, passando per il grande cinema italiano con Il divo.

Serie Tv

HOLLYWOOD

La nuova miniserie di Ryan Murphy e Ian Brennan segue un gruppo di aspiranti attori e registi che cerca di sfondare a qualsiasi costo nella Hollywood del secondo dopoguerra. Ogni personaggio offre un sguardo unico dietro la facciata dell’età dell’oro di Tinseltown, evidenziandone i sistemi e i favoritismi ingiusti in termini di colore della pelle, genere e sessualità che continuano fino ai nostri giorni. Provocatoria e incisiva, Hollywood, in uscita l’1 maggio, espone e analizza le dinamiche di potere che per decenni hanno caratterizzato il mondo dell’intrattenimento, ipotizzando come potrebbe essere se fossero state eliminate.

In più escono anche:

Amiche per la morte (stagione 2) – dall’8 maggio

(stagione 2) – dall’8 maggio The Eddy (stagione 1) – dall’8 maggio

(stagione 1) – dall’8 maggio Valeria (stagione 1) – dall’8 maggio

(stagione 1) – dall’8 maggio Skam Italia (stagione 4) – dal 15 maggio

(stagione 4) – dal 15 maggio Dynasty (stagione 3) – dal 23 maggio

(stagione 3) – dal 23 maggio Space Force (stagione 1) dal 29 maggio

Cinema